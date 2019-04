Ariel Pomares, abogado de bagayeros: “Todo se cocina cruzando la General Paz"

Tras idas y vueltas porque en un principio no se permitía el ingreso a la prensa, bagayeros junto con intendentes de la zona, el ministro de Seguridad, Javier Ovejero, legisladores y el subsecretario de Frontera Matías Lobo, se reunieron en la sede de la Casa del Bicentenario Municipal en Orán para buscar una solución al conflicto de frontera que ya lleva 24 días.

En un recinto donde las propuestas no faltaron, el primero en hablar fue Lobo quien mantuvo su postura de capacitar a los bagayeros y tener presente que si en los próximos 45 días no se logra avanzar, analizar la posibilidad de extender el plazo. “El régimen de importación simplificado necesita un período de adaptación por eso dimos la prórroga hasta el 31 de mayo. Ustedes me verán una vez por semana para poder escuchar la problemática y las propuestas de mejoras que surjan del diálogo porque al final vamos a tener una ley que nos contenga a todos”, expresó.

Dentro de este escenario y desterrando toda la propuesta de Nación, el abogado de los bagayeros Ariel Pomares habló de hacer un convenio como marca la ley. "Pedimos una extensión de la prórroga, mínimo hasta el 31 de Diciembre y sin desconocer los dos convenios anteriores”, enfatizó.

Con respecto a la capacitación propuesta por Nación, Pomares, agradeció la propuesta pero la rechazó rotundamente. “No la necesitamos. Mucha gente de acá no tiene el primario terminado, a algunos le faltan dedos, otros son ciegos, ninguna empresa los tomará para trabajar. La ley de microimportación con 500 dólares por persona no alcanza. Hace unos días firmaron un decreto de productos esenciales: si pueden los que más tienen, seguro podrán los que menos tienen”, aclaró y criticó que todo se gestiona "cruzando la General Paz", desconociendo la realidad de la región.

Matías Lobo, subsecretario de Frontera. Foto: Javier Corbalán.

"El mercado de pulgas en Salta tiene mercadería de Bolivia. Con esto se rompe una cadena importante, esta mesa de diálogo no es una solución con esto se destruye el comercio local .Todo se cocinó a dos mil kilómetros donde ninguno de nosotros estuvo presente”, dijo el profesional.

“Esta gente no se puede sentar a ver en una pantalla cómo ser monotributista. Queremos otra propuesta más clara. No estamos de acuerdo con que se elimine el puesto 28, queremos que continúe. Deben existir dos fajas de seguridad. No queremos evadir a la Justicia, pero debemos darle forma a esto no con un curso de capacitación porque eso nos conduce a más miseria y hambre. La costumbre comercial es fuente de derecho es la que rige el comercio. Necesitamos políticas publicas claras desde Nación”, finalizó