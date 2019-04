La hija de De la Sota le exigió a Macri que Carrió pida disculpas

Luego de que la diputada Elisa Carrió dijera en un acto en Córdoba que ‘gracias a Dios se murió De la Sota‘, la hija del ex gobernador de Córdoba, Candelaria, interpeló al presidente Mauricio Macri para que le exija que pida disculpas a la líder de la Coalición Cívica.

En la misma línea, otra de las hijas del ex Gobernador, la concejala de la ciudad de Córdoba Natalia De la Sota, se refirió a los dichos de Carrió en las redes sociales: ‘Ante tanto odio, tanta bajeza y tanta infamia, no sirven las palabras. Basta con sentir el respeto, el amor y el agradecimiento que tiene Córdoba por ese gran hombre que fue José Manuel de la Sota. Esa es la única respuesta posible‘.

Carrió viajó a Córdoba para respaldar la candidatura provincial del diputado nacional de la UCR Mario Negri, en tanto que el radicalismo ‘díscolo‘ hace campaña por Ramón Mestre. Carrió visitará las principales ciudades de la provincia: Cruz del Eje (donde ocurrió este episodio), Alta Gracia, Río Segundo, Carlos Paz, San Martín y Río Cuarto.

Ayer, el candidato a gobernador de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, Antonio Bonfatti, se cruzó con la líder de la Coalición Cívica-ARI y la acusó de ‘mentirosa y destructora serial‘, al responder los dichos de la diputada nacional sobre el socialismo y su relación con la banda de narcos denominada ‘Los monos‘.

La ideóloga de Cambiemos vistió este lunes la provincia de Santa Fe para acompañar la fórmula de Cambiemos integrada por el radical José Corral y la macrista Anita Martínez. En ese marco, Carrió lanzó una dura acusación contra el referente socialista al vincularlo al narcotráfico: ‘Si quieren votar por Los Monos, voten a Bonfatti‘.

‘Ellos saben que vamos a seguir gobernando Santa Fe y apelan a cualquier método. Carrió cada vez que viene una elección hace exactamente lo mismo. Es una mentirosa, una destructora serial porque todo lo que toca lo destruye‘, cuestionó el ex mandatario provincial.

Luego de que se viralizaran sus dichos, la diputada publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió disculpas si ofendió a alguien: ‘La palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras‘.