Diego Maradona, candidato para dirigir a Huracán

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, reconoció este jueves que a partir de este viernes comenzarán las reuniones con tres entrenadores para designar el reemplazante de Antonio Mohamed y que le “encantaría” que el elegido sea Diego Armando Maradona.

“Hay tres nombres, y de esa terna va a salir. El viernes empezamos las reuniones. Me encantaría que Maradona sea el entrenador de Huracán, pero también que hubiese estado como jugador y yo como dirigente”, afirmó en declaraciones a la prensa en la puerta del predio La Quemita.

Allí, Mohamed llegó para recoger sus pertenencias y despedirse del plantel, que fue tomado por Néstor Apuzzo, en forma interina una vez más, pero por los dos partidos que le quedan al globo, por la última fecha de la Copa Libertadores y la Copa Argentina.

Lo cierto es que, con Frank Darío Kudelka descartado por el propio Nadur, la lista se redujo a Maradona -actualmente en Dorados de la Segunda división de México-, Ricardo Zielinski -que se despediría de Atlético Tucumán al final de la temporada- y Miguel Angel Russo -quien dejó su cargo en Alianza Lima de Perú esta semana-.

“En orden de importancia, los responsables de esta situación somos todos, con dirigentes, después cuerpo técnico y jugadores.

“Huracán es una institución a la que le pasan estas cosas, pero nos recomponemos rápidamente, no tengan dudas”, analizó Nadur.

Sobre Mohamed, afirmó, tiene “sentimientos contrariados”, porque no estuvo “bien en estos cuatro meses, con muy pocos puntos conseguidos”, pero “la sensación que se vaya la persona referente, que tuvo éxito siempre, duele mucho”.

Fueron 18 partidos los que Mohamed dirigió a Huracán entre la Superliga, la Copa de la Superliga y la Libertadores con dos triunfos, seis empates y 10 caídas, con 11 goles a favor y 25 en contra.