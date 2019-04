Young: “Estamos muy bien, pensando en San Pedro”

Central Norte afrontó la semana pensando únicamente en lo que viene, la revancha del domingo, a las 17, frente a Atlético San Pedro en el estadio Martearena.

Más allá del trabajo en la semana que encabezó el técnico Ezequiel Medrán, en la tarde de ayer surgieron rumores de que se le debía al plantel. Esto obviamente llegó a los oídos del capitán Osvaldo Young, quien salió a aclarar la situación: “Estamos muy bien, me sorprende que se digan esas cosas cuando el plantel está al día. Estamos en un muy buen momento e incluso algunos compañeros, como Mauricio Pegini, comentaron que estaban contentos con la situación que le toca estar en Central, y Fabricio remarcó que en los tres años que lleva en Central nunca estuvo tan bien como ahora en lo económico”, sostuvo Young, quien además agregó: “La verdad estos rumores nos hacen más fuertes y estamos enfocados en lo del domingo. Nos encuentran muy bien y con ánimos de jugar y demostrar en la cancha que podemos quedarnos con la serie frente a San Pedro”.

El volante también espera que para el partido del domingo, el estadio Martearena luzca un buen marco, ya que en el partido anterior en Jujuy, por primera vez el equipo de Medrán no contó con el apoyo de su gente, ya que no se permitió el ingreso de público visitante.

“Emociona ver a la gente de Central, eleva tus pretensiones, tu manera de rendir, tener un marco como lo venimos teniendo hace que las piernas corran más, es importante contar con la gente y esperamos darle una alegría el domingo”.