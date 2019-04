Gloria Carrá y Walter Quiroz: “La Ratonera mantiene el secreto mejor guardado del teatro”

Bajo la dirección de Jorge Azurmendi, la producción general de Javier Faroni y con un selecto puñado de actores argentinos, la pieza desembarcó en el país en 2018. Tras permanecer con éxito en la mítica calle Corrientes salió de gira y esta noche sube al escenario del Teatro del Huerto, a las 22, con Hugo Arana, María Rosa Fugazot, Valentina Bassi, Gloria Carrá, Fabio Di Tomaso, Walter Quiroz y Daniel Miglioranza.

Antes de salir hacia el norte, Gloria Carrá y Walter Quiroz conversaron con El Tribuno y adelantaron detalles de la trama que sigue la historia de ocho personajes que quedan atrapados por una tormenta de nieve en la hostería Monkswell Manor. Allí, todos se ven involucrados en un crimen y se convierten en sospechosos.

Gloria la define como una obra que tiene misterio, bastante de comedia y la gente se ríe mucho. Además, hay un guiño al público cuando se rompe la “cuarta pared” con los distintos diálogos entre los actores y la platea. Por su parte, Quiroz la describió como un “cóctel explosivo”, por los ingredientes que la componen.

Sin develar el misterio, ¿qué es lo que mantiene a esta obra durante tanto tiempo en los escenarios y cómo es representar en teatro un clásico thriller policial inglés ?

Gloria Carrá: La sensación de estar haciendo teatro es hermosa, porque eso que dicen que cada función es diferente, es verdad. Aunque siempre tenés una previa de ensayo, cuando se pone en marcha sobre el escenario es inevitable encontrarle cosas al personaje. Eso es muy lindo porque lo seguís construyendo y te vas dando cuenta de cosas nuevas, lo que es muy enriquecedor para el actor porque está vivo... eso es justamente lo que se logra en el teatro: que cada momento está vivo.

Esta obra es hermosa porque tiene un poco de comedia negra y el misterio de Ágatha Christie de averiguar quién es el asesino... pero también en algunos momentos rompemos la llamada cuarta pared para comunicarnos con el público.

Es un policial en el que te vas a reír, pero también vas a encontrar misterio, ya saben cómo es esta dramaturga.

Walter Quiroz: La gran pista para que la gente se acerque a este enredo de la maestra Ágatha Christie es que hay un asesino, hay un muerto, hay un loco, hay un laberinto, hay mucho humor, que son los ingredientes de la escritora y resultan en una mezcla explosiva. Lo que le pasa a la gente es genial, porque salen sorprendidos... todos terminamos sorprendidos.

De hecho hacemos un pacto de silencio con el público y se dice que es el secreto mejor guardado del teatro. Eso es un poco lo que mantiene a esta obra tanto tiempo en escena... En el mundo está la Biblia, Shakespeare y Ágatha Christie.

¿Cuál es el personaje de cada uno en la trama?

G.C: Mi personaje es Mollie Ralston, la dueña de la hostería, quien recibe con muchas ganas a todos los demás personajes. Y luego quedan aislados por la nieve y es donde ocurre todo. Esto se convierteen un policial.

W.Q: Mi personaje es Christopher Wren, un pibe muy ambiguo y adelantado para esa época, porque plantea un montón de cosas y al mismo tiempo es un desamparado...

Son todos grandes actores, grandes figuras. ¿Cómo es la convivencia del elenco en gira?

G.C: Nos llevamos muy bien. Somos muy diferentes y a la vez muy respetuosos de cada uno; hay admiración del uno por el otro, sobre todo arriba del escenario. Nos reímos mucho, disfrutamos y cada cual tiene sus tiempos. Es un excelente equipo de trabajo y la pasamos muy bien juntos. Por supuesto que tengo una admiración tremenda por María Rosa, por Hugo y por Daniel.

W.Q: Este es básicamente un elenco de actores. Es un trabajo muy a conciencia, pensando en la convivencia con el público. Estamos todos muy satisfechos con lo que está pasando con la gira, es muy linda la respuesta de la gente en todas partes y lo que sentimos en ese aplauso cuando estamos juntos en el escenario, después de una hora y media sobre el escenario. Sinceramente, la pasamos muy bien.

Disfruto a full cada presentación porque tengo compromiso por un tiempito más. Cada lugar al que vamos es una fiesta, porque nos encanta actuarla, disfrutamos, nos reímos mucho... para mí es una clase cada presentación, aprendo de mis compañeros y eso ya es un montón. Diría que te mantienen en un estado de gracia en medio del difícil momento que está pasando el país.

Los proyectos

Ambos actores mantienen una sólida carrera que los mantiene activos más allá de “La Ratonera” y los enfrenta a nuevos proyectos para este año.

Gloria Carrá se animó a la música, una pasión que mantenía solapada detrás de la actuación. Sin embargo, hace unos seis años se animó a presentar en sociedad algunas letras y música de su autoría. Con su banda, Coronados de Gloria, cumplió un sueño y ya llevan editados dos discos.

“Con Coronados tenemos muchas ganas de ir por las provincias y también de salir del país. Esas son nuestras intenciones, nuestros deseos, así que haremos lo posible para lograrlo. Tenemos que armar la logística de movilizarnos... nuestras ganas es salir a tocar en Córdoba, Salta... a donde se pueda y que nuestra música llegue a todas partes”, comentó Gloria, quien además agregó que están muy contentos con la presentación del segundo disco, Brujas.

En otro sentido, la actriz que supo ser una de las caras del Colectivo Actrices Argentinas, comentó que ya no forma parte del movimiento, pero que con su hija Ángela comparten la lucha. “Estuve en un momento, al principio y salí, me parece bárbaro todo lo que están haciendo las chicas, pero para mí era mucho. Seguramente, me sumaré si me necesitan. Acompaño, pero no estoy en lo diario”, afirmó.

Por último, sentenció entre risas que no se casa más y con un “qué se yo...” zanjó la pregunta sobre una relación.

Con un perfil más bajo y un poco alejado de las pantallas, Walter Quiroz adelantó que la próxima semana, cuando regrese de la gira por el norte, tendrá una primera reunión de una obra que llevará adelante en lo que queda del año. “Se llama ‘Siete años’, todavía estoy arrancando y, mientras, disfruto a full de ‘La Ratonera’”. Sobre la posibilidad de verlo en televisión o cine aseguró que “por ahora en las pantallas no voy a estar, pero es algo que llega en el momento que tiene que ser. Ahora sigo en el teatro y estoy muy bien, contento y muy agradecido, y después todo lo que tenga que ser, será”.