Los gremios locales comprarán el paracetamol y repelente al hospital

"No queremos más mentiras ni que nos digan que son 600 los casos cuando no hay tartagalense que no tenga un vecino, un amigo o un familiar enfermo. Que no nos vengan a engrupir con que la gente que se murió tenía otras enfermedades porque si no hubieran tenido dengue seguro seguían con vida", dijo Fermín Hoyos, secretario general de la departamental San Martín de ATE, con su frontal estilo y haciéndose eco de la situación de crisis que vive el departamento San Martín por la cantidad inusitadas de enfermos sospechosos de padecer dengue y las muertes registradas en las últimas semanas.

El sindicalista precisó que mantuvo reuniones en los últimos días "con otras instituciones gremiales para que entre todos hagamos algo por la gente que está sufriendo por esta enfermedad. Las autoridades provinciales se han dedicado a negar la realidad, por lo tanto es evidente que no piensan hacer nada", consideró.

No tienen ni calmantes

Y agregó: "Cuando los pacientes van al hospital, si tienen la suerte de que los atiendan después de esperar horas, el médico le dice que compren paracetamol. Pero mucha gente no tiene dinero y tiene que irse a la casa a sufrir los síntomas, que son tremendos, más aún tratándose de personas adultas o de niños".

El delegado sindical de ATE consideró que "los gremios tenemos que ver de qué manera podemos ayudar, entre todos, para hacer una compra al por mayor y entregarle al hospital, porque ese medicamento no hay en existencia, más allá de lo que digan los funcionarios".

"La idea también es comprar repelentes, porque son medidas preventivas, pero la gran mayoría de los vecinos de Tartagal no pueden gastar en esos elementos porque tendrían que dejar de comer. Con que cada sindicato aportemos una parte, yo creo que podemos comprar ambos y darle al hospital para que los reparta", consideró Hoyos.

Y agregó que "no podemos seguir esperando y escuchando las falsedades de los funcionarios, que pretenden negar algo que es evidente. El hospital no les da nada y, como siempre sucede, son los más humildes los que más sufren las consecuencias de una epidemia, con el agravante de que hay casos que son mortales, como es de público conocimiento".

También anticipó que "seguramente el fin de semana ya estaremos en condiciones de hacer esas compras por mayor y lo vamos a dar a conocer en conferencia de prensa a más tardar este viernes".

Aportes confirmados

Los gremios que confirmaron el aporte económico para la compra de medicamentos y repelentes son ATE Seccional San Martín, Sindicato de Petroleros Privados, El Centro de Empleados de Comercio, SOEM y Camioneros. Para hoy quedaba la confirmación de otras entidades con representación en el norte de la provincia.

Al mediodía de ayer se informó además que los mismos gremios están armando una movilización para hoy a las 19 junto a una conferencia de prensa.

Cabe señalar al respecto que ya ayer hubo una marcha de piqueteros que reclamaban por la misma situación y que fue seguida por un nutrido grupo de vecinos, para manifestar su descontento con la situación sanitaria en el norte.

Piden eliminar los criaderos de mosquitos

El municipio de Tartagal pidió a las poblaciones del norte de la provincia poner más atención en la limpieza y el descacharrado en las viviendas, para erradicar los criaderos del vector Aedes aegypti transmisor de las patologías dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla.

Eduardo Leavy, intendente interino de Tartagal, pidió a los medios de comunicación de la zona “una mano para que nos ayuden a concientizar a los vecinos en medidas de prevención. En el último descacharrado encontramos tres piletas de lona llenas de agua con criaderos que eran impresionantes”.

“Teníamos pensado hacer esta semana el descacharrado masivo pero las condiciones del tiempo no ayudan, pero seguramente la próxima semana lo vamos a poder concretar”, agregó.

Leavy explicó que pidió la colaboración de la Policía de la Provincia para ingresar a los domicilios donde los vecinos sean reticentes a permitir la entrada de las brigadas de descacharrado y control de vectores.

“También le pedí a los funcionarios judiciales que tomen las medidas que sean necesarias para poder ingresar a los domicilios particulares. Hace 10 años -recordó Leavy- estamos en una tarea sostenida de descacharrado que hacemos en tres fases por cada año, y seguimos sacando un promedio de 30 toneladas por cada zona”, explicó.

“Necesitamos que la población tome conciencia de lo que nos está pasando, por eso le pedimos ayuda para erradicar al transmisor de la enfermedad”, expresó Leavy.

El vecino partagalense Pedro Albis se recupera de su enfermedad en un hospital de la capital, y ayer dejó la sala de cuidados intensivos.

“La recuperación es larga, tengo para unos días más”, dijo Albis a una radio FM.

Pedro Albis confirmó que le dieron los resultados del instituto médico de alta complejidad (IMAC) y “está constatado en la historia clínica. Los primeros resultados arrojaron negativo pero los últimos dieron positivo para dengue hemorrágico”, dijo.