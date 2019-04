Por el movimiento del dólar, el pan aumentaría hasta 15%

Desde la Cámara de Panaderos de Salta tenían previsto aplicar un aumento del 10% a partir del mes que viene; pero tras la suba del dólar ocurrida las últimas horas hay mucha incertidumbre. Sostienen que el sector está en emergencia.

"Este es el primer aumento que sugiere la Cámara en el año. Será a partir del 1 de mayo. Hasta hace poco teníamos pensado un incremento de un 10% en promedio pero como en Argentina, de un día para otro no sabemos que puede pasar no hay una definición total aún. La semana que viene revisaremos. Veremos si será un 15%", explicó a El Tribuno Hugo de la Merced, referente de la Cámara.

Antes de la escalada del dólar, una bolsa de harina de 50 kilos costaba entre 850 y 900 pesos, dependiendo de la marca, pero ayer al mediodía varios molinos suspendieron la venta.

"No hay precio de la harina y si no contás con stock lamentablemente no podés fabricar. Esto complica, sobre todo, a las panaderías chicas que no tienen harina en sus depósitos y se ven obligadas a salir a comprar a los mayoristas, donde la bolsa sale $1.200. Seguro mañana (por hoy) habrá algún dato sobre el precio al que va a quedar", contó.

"También los proveedores de azúcar, grasa y margarina anticiparon que la semana que viene habrá nuevos aumentos por esta estampida del dólar", dijo.

Los precios

El precio del kilo de pan francés y mignon ronda entre 80 y 85 pesos actualmente, pero el mes que viene -que empieza en pocos días- habrá un incremento. "El valor se irá a entre 90 y 95 pesos. De igual manera, siempre va a variar dependiendo de la zona donde esté ubicada la panadería", destacó.

El valor de la tira ronda los 12 pesos y se iría a $14. Lo mismo ocurriría con las especialidades como tortillas y facturas que cuestan entre 10 y 13 pesos y a partir de mayo podrían tener un valor de entre 12 y 15. Generalmente, la tira de mignon es 5 pesos más cara que la de francés.

El año pasado hubo cinco subas del pan: en marzo (10%), abril (10%), mayo (20%), septiembre (15%), octubre (10%). El aumento acumulado fue del 65%.

Durante ese lapso cerraron sus puertas 30 panaderías. "Hoy hay cinco panaderías salteñas que están por finalizar sus trámites para convertirse en cooperativas a cargo de sus empleados", dijo De la Merced.

El vocero manifestó que las ventas bajaron un 35% en lo que va de 2019. "La gente generalmente va a los negocios con 20, 30 o 50 pesos. Compra la mitad de lo que podía comprar hace un año. Compra muy poco porque todo sube", indicó.

Según datos recabados por la Cámara de Panaderos de Salta, hay 300 panaderías legales que nuclean 5.000 empleados y 400 ilegales en la ciudad.

A los panaderos les resulta complicado pagar los servicios y costear los sueldos de los empleados. "Hay muchísimas panaderías que no pueden pagar la luz y el gas. Varios se han acogido a un plan de pago de Gasnor que permite pagar el gas en tres cuotas, pero eso tiene un interés muy elevado y además después se les junta la nueva factura con alguna de las cuotas y se les hace cada vez más difícil. También es muy complicado pagar el sueldo de los empleados", señaló De la Merced.

El referente considera necesario que se intervenga el precio de la harina. "El Gobierno no está interviniendo en el precio de la harina que representa el 30% de nuestro costo. Está totalmente liberada y por eso en un año subió más del 300%. Esto se suma al incremento de insumos que hace que hoy no exista panadería rentable", hizo hincapié.

"Si todo sigue de esta forma el precio del pan va a tener que seguir subiendo porque si no no se puede pagar a proveedores, empleados, impuestos, pero el principal conflicto es que si el poder adquisitivo de la gente sigue cayendo permanecemos en un círculo totalmente vicioso. Si no hay una mejora en el poder adquisitivo de la gente creo que es muy difícil llegar a una solución", recalcó.

El cierre de panaderías es una problemática que viene desde el año pasado. "Sinceramente todos los días tenemos novedades de panaderías legales que cierran, pero hay muchas otras que abren de manera ilegal, por ende, toda esta voracidad fiscal que hay, más la caída de ventas y el aumentos de costos nos coloca en una situación cada vez peor", finalizó.