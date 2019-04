Marcha en Tartagal para exigir la emergencia sanitaria

Anoche, cientos de tartagalenses salieron a las calles de la ciudad para exigir a las autoridades de la Provincia que declaren la emergencia sanitaria en el norte ante la cantidad de casos de dengue. El reclamo confronta con la postura del Ministerio de Salud, que ratificó la inexistencia de casos de dengue hemorrágico y afirmó que no hubo desenlaces fatales por estas variables del virus. Al grito de “No más dengue... no más dengue”, los vecinos les reclamaron a las autoridades que vayan a la zona y “den la cara”. “Parece que a los funcionarios no les duele la muerte de tartagalenses. Les pedimos que vengan y nos digan las cosas en la cara. ¿Dónde están?”, reclamaron en la marcha.

El fuerte reclamo se hizo extensivo al municipio, ya que los manifestantes acusaron que la comuna no cuenta con los insumos necesario para salvar vidas: “Prefieren invertir en la campaña que en la salud pública. Queremos soluciones y que dejen de hacerse los opas... por favor, dejen de mentir”, señalaron los vecinos.

Conferencia

Por otra parte, en una conferencia de prensa a la que representantes de diferentes entidades gremiales con representación local convocaron en la sede local de ATE, los dirigentes de gremios como el propio ATE San Martín, Empleados de Comercio, Petroleros Privados, Camioneros, SOEM, UPCN, Luz y Fuerza, entre otros, confirmaron una primera compra de Paracetamol, el medicamento que los médicos prescriben en el hospital Juan Domingo Perón, a los pacientes sospechosos de dengue.

La compra, según precisó el delegado departamental de ATE Fermín Hoyos, “se realizará por intermedio de la farmacia de propiedad del Dr. Mario Assad, quien generosamente accedió a adquirir los medicamentos desde las droguerías en forma directa y sin percibir un solo centavo en concepto de ganancias o comisión . Esa actitud -precisó Hoyos- nos posibilita poder comprar más medicamentos para la gente de escasos recursos económicos. Apenas tengamos los medicamentos, que estimo puede ser mañana mismo (por hoy), le haremos entrega al hospital Perón”, precisó.

Otras entidades como el Sindicato de Empleados de Comercio prefirieron trabajar con las farmacias con las que mantienen convenios de manera que los pacientes a quienes se les prescribe el medicamento puedan recibirlo directamente.

Las clínicas colapsadas

El médico y legislador provincial Manuel Pailler precisó que la preocupación que se genera en el norte a raíz de los casos de dengue “afecta no solo al hospital Juan Domingo Perón sino también a las clínicas privadas que ya no tienen camas disponibles para internar a los pacientes sospechosos de padecer la enfermedad”. El legislador, a quien le fue rechazado un pedido sobre tablas por la emergencia sanitaria, es una de las personas que encabeza los reclamos por mayor atención sanitaria en el norte.