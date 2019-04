Se viene la gran revancha: Maravilla - Chávez Jr.

Los excampeones mundiales de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez y el mexicano Julio César Chávez Jr. pactaron este viernes hacia septiembre u octubre una revancha del mítico combate que sostuvieron siete años atrás en Las Vegas cuando el argentino le arrebató la corona de los medianos CMB.

Ambos pugilistas, quienes forjaron una mediática rivalidad a través de los años, prometieron el desquite durante un encuentro que mantuvieron en los estudios de la señal deportiva ESPN y más tarde lo ratificaron en sus redes sociales.

Maravilla Martínez, de 44 años, fue el primero en recoger el guante y lo desafió: “Ya estamos de acuerdo, calculo que sí, ¿no? No te vas, mirá que de México que echan a patadas”.

“Nunca te he tenido miedo, me da lástima pegarte porque ya estás viejito”, chicaneó el mexicano.

Enseguida comenzaron las especulaciones sobre la fecha, el argentino aseguró que para “septiembre, octubre” llegará “perfecto” y el acuerdo se rubricó con un apretón de manos.

Chávez, de 33 años, publicó al rato un tuit confirmando la pelea para octubre y Maravilla lo retuiteó con el agregado “se viene la revancha...”.

Ambos boxeadores celebraron una recordado cruce el 15 de septiembre de 2012 en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, donde el argentino se impuso por decisión unánime y recuperó el título mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Casi dos años más tarde, el 7 de junio de 2014, Martínez protagonizó su último combate cuando perdió por nocaut técnico ante el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York.

El 15 de junio del año siguiente, el argentino anunció su retiro oficial como boxeador profesional. A lo largo de su carrera fue campeón mundial mediano CMB (2010-2011, 2012-2014), mediano OMB (2010), súperwelter CMB (2009-2010) y súperwelter IBO (2003-2004).

La revancha entre Maravilla y Chávez, que podría realizarse en el peso de 77,110 kilos, deberá encontrar ahora acuerdo entre los promotores y la televisión, además de reunir una buena bolsa para ambos.

Chávez Jr. peleó por última vez el 6 de mayo de 2017 ante su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, quien lo venció por puntos con fallo unánime en el T-Mobile de Las Vegas.