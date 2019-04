Cáseres: “La Liga Salteña no es rica y no se gasta más de lo que ingresa”

¿Su balance de tres años de gestión es positivo?

Sí. Fueron 3 años de un trabajo que implicó una continuidad en un camino que estaba trazado con Sergio Chibán hace 15 años, pero aplicando mi impronta, con un esquema de colaboración hacia los clubes.

En los clubes hoy se ven carencias. ¿Es difícil ayudar a todos?

La colaboración a los clubes pareciera que no es tal, pero la Liga subsidia a los clubes en los gastos de competencia de inferiores y Anual. Eso significa una erogación de 5 millones de pesos anuales. Se le dio continuidad y se cumplió con eso en tres años de gestión. Desde hace un tiempo la Liga destinó, aparte, ayudas institucionales volcadas a los clubes. Yo me tracé hacer una ayuda igualitaria a los 17 clubes. No nos podemos abstraer de lo económico, no lo uso como excusa, pero a partir de la crisis la colaboración a los clubes resultó más costosa, pero se hizo en 12 clubes. En San Antonio, Argentinos y San Martín se hizo todo un módulo de vestuarios y baños; en Mitre se terminó la pileta climatizada; en Gimnasia hicimos una colaboración inicial en el complejo de fútbol 5; en Juventud, obras de mejores edilicias y el campo de juego; en Pellegrini mejoras de vestuario y campo; en Unión se hizo un cercado perimetral con 120 metros lineales, más construcción de boleterías, portería y arreglos de vestuarios; en Cachorros se refaccionó el campo de juego. Esas obras estuvieron en el orden de los 12 millones de pesos. Son objetivos que nos propusimos y cumplimos.



¿La idea es que estos clubes puedan utilizar sus canchas para la competencia en un mediano o largo plazo?

Eso está dentro de un proyecto de construcción de miniestadios para Cachorros y para Unión en sus terrenos, para que tengan su espacio para jugar de local en el Anual, eso está aprobado en comisión.



¿La frase “Liga rica, clubes pobres” es un mito?

Hay una idea errónea. La Liga no es rica, es una institución que recibe recursos, los administra y aplica hasta donde puede. Rico es aquel que luego de aplicar le sobra disponibilidad. A la Liga no le sobra, aplica todos los recursos que tiene y cierra su presupuesto y su balance hasta donde las posibilidades pueden darse. Se usa con mucha cautela y prudencia el recurso para no incurrir en los famosos defaults, en gastar más de lo que ingresa.



Los contrastes se notan cuando uno ve la gran infraestructura de la Liga y la realidad de clubes como Atlético Salta o San Francisco...

Esto es como una familia que tiene 17 hijos, donde los padres deciden primero fortalecer la vivienda, el techo, para que sus hijos la habiten de la mejor manera posible. Esa es la idea de origen. El complejo de 9 de Julio o el Bicentenario son obras grandes que están destinadas para el uso de los hijos, de los clubes. No habría forma de hacer una cancha para cada uno de los 17. Se generaron un estadio, canchas auxiliares y un predio que está en crecimiento para que los usen todos. Luego, esta familia comienza a ver cuál es el hijo más necesitado y acude, hasta que genera una colaboración igualitaria en todos los clubes. La Liga adoptó hace un tiempo el criterio de consolidarse como institución fuerte, y a partir de esa institución fuerte recién acudir a los clubes. Si se pudiera ayudar más, seguramente se haría. Si accedés a un balance de la Liga vas a encontrar un estado de recursos y vas a ver que hasta el último peso tiene una aplicación que tiene que ver con costos de mantenimiento, operativos y luego le siguen las colaboraciones a las entidades. Hace un tiempo ya dejamos de destinar fondos a la Liga como institución y se comenzó con la colaboración de los clubes.



¿En qué lo perjudicó la coyuntura económica de estos años?

En que no me dejó llegar a la totalidad de los 17 clubes, sin embargo, hay obras en ejecución en Peñarol (cercado olímpico) y Atlas (predio con salón de usos múltiples) que se terminarían en los próximos tres meses. Y no se pudo comenzar con obras en Sanidad, Atlético Salta y San Francisco. Procuré mantener la estructura. La Liga demanda muchas erogaciones porque tiene cuatro complejos que implican un mantenimiento importante. También afectó en que el mismo bingo tuvo una caída considerable en sus ventas, no tuvo el rendimiento de otros años. Eso, en cuanto a colaboraciones y obras, nos limitó muchísimo. El Bicentenario, entre el sueldo del personal y el mantenimiento del campo de juego de las cuatro canchas, tiene un gasto de 2 millones de pesos. Una cancha de excelencia requiere de una inversión grande de años, como la excelencia que tenemos en el hotel, por eso está considerado de los mejores campos del país.



¿Qué se hizo para evitar la disparidad competitiva en inferiores de la que tanto se habló?

Se trabajó mucho en la capacitación, tal vez sin resultados esperados, pero se hizo un buen intento, primero de manera presencial, luego on-line. El salteño es reacio, si no se le exige, no lo hace, pero hubo gente interesada que absorbió esos cursos. Se trajo gente con conocimientos a nivel nacional que dictaron cursos. Se intentó capacitar. Otra buena gestión llegó a través de Ángel Machado, presidente de San Francisco: se logró que todos los jugadores de infantiles, inferiores, Anual y femenino tengan una cobertura médica para poder ser atendidos en caso de lesión en una de las clínicas más importantes de Salta, con atención dinámica y que solo le implicaba al chico un costo de 20 pesos mensuales.



Hoy asume Sergio Chibán

Luego de tres años de gestión, Daniel Cáseres le entregará nuevamente el mando de presidente de la Liga Salteña a Sergio Chibán. La proclamación oficial será esta noche, desde las 20, en la asamblea extraordinaria que tendrá lugar en la sede liguista.

Cabe recordar que Chibán será proclamado por tener el aval de 17 clubes y que la Inspección General de Personas Jurídicas desestimó el pedido de anulación de Rubén González, lo que allanó el camino de Chibán para volver a ser presidente.