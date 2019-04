Murió el padre de Emiliano Sala

La tragedia volvió a golpear a la familia del futbolista Emiliano Sala. A tres meses de la muerte del jugador, este viernes se conoció el fallecimiento de su padre, Horacio Sala.

La noticia fue confirmada por Julio Müller, intendente de Progreso: "El 2019 no deja de sorprendernos con estas noticias en este pueblo. A las 5 de la mañana me llamó la señora, la pareja de Horacio, que estaba muy descompuesto y que estábamos los médicos ahí, pero cuando yo llegué a su domicilio ya había fallecido".

Horacio, que actualmente vivía en Progreso con su actual pareja, murió a los 58 años a raíz de un paro cardíaco, según confirmó el intendente en diálogo con Novaresio 910, programa que se emite por Radio La Red.

"Lo de Emiliano fue algo que nunca pudo superar. Cuando se encontró el cuerpo se pensaba que se podía cerrar el círculo. Pero me imagino que para ellos con todas las noticias que salieron a la luz sobre el piloto o que ahora el club (Cardiff) no quiera pagar debe ser muy difícil", aseguró.



La última aparición pública del papá del ex futbolista del Nantes había sido en febrero, cuando se enteró de que el avión había sido encontrado en el Canal de la Mancha. "No lo puedo creer…. Esto es un sueño… Un mal sueño… Estoy desesperado", sostuvo en declaraciones a Crónica TV.

Sala se convirtió el pasado mes de enero en el fichaje más caro en la historia del Cardiff, pero murió a finales de ese mes en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha. Tras la catástrofe, los clubes han estado envueltos en una disputa por el pago del traspaso. El Nantes reclama el dinero y la entidad galesa alega que la incorporación aún no era efectiva.

El 30 de marzo se conoció que David Ibbotson, piloto del avión en el que iba el futbolista argentino y que se estrelló en el canal de la Mancha el 21 de enero de este año, no contaba con autorización para volar de noche, según informó la BBC. De acuerdo a la publicación de la cadena británica, el piloto, que falleció al igual que el ex jugador del Nantes y Cardiff a raíz del accidente, era daltónico, lo que le impedía maniobrar en óptimas condiciones en horarios nocturnos.

Tras ser contratado y anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Cardiff City, Emiliano Sala regresó a Francia el 19 de enero para despedirse de sus ex compañeros y recoger sus pertenencias.

Willie McKay, el empresario que ofició como intermediario en la negociación, fue el encargo de organizar tanto el vuelo de ida como el de vuelta del goleador.

Fuente: Infobae