Contundente victoria de Claros, que vuelve a ser rector de la UNSa

Víctor Claros obtuvo anoche una contundente victoria en el balotaje frente a Mónica Moya y volverá a ser el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Minutos antes de las 21, el conteo daba una victoria por el 54,22 por ciento de los votos a la lista Compromiso Académico y Social, que llevaba a Víctor Claros como candidato a rector y a Graciela Morales como vicerrectora.

La nueva conducción asumirá al frente de la casa de altos estudios el 11 de mayo próximo y su gestión se extenderá, como es habitual, por tres años.

En diálogo con El Tribuno una vez consumada la victoria, Claros manifestó su satisfacción por el triunfo obtenido y destacó que "desde el momento en que lanzamos la candidatura sabíamos que la responsabilidad iba ser muy grande, pero aceptamos el desafío".

"Sabemos que a veces los tiempos no son los mismos, hoy los recursos financieros para las universidades cuestan mucho más pero eso no es un pretexto, vamos a ir hacia adelante", afirmó.

Cientos de estudiantes, graduados y profesores votaron ayer. Fotos Andrés Mansilla.

Claros indicó que "lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con los decanos electos, con los directores de sede y ver en forma mancomunada lo mejor y las prioridades para que de nuevo pongamos de pie a nuestra universidad".

Consultado sobre por qué cree que ganó la elección, consideró: "En primer lugar, fuimos con la verdad. Fuimos con una campaña muy limpia, no entramos en el juego de descalificar, hemos recibido descalificaciones y, sin embargo, no las hemos contestado".

"Además, con la experiencia que ya tenía, debía comprometerme con cosas que sean viables, con objetivos que sean realmente factibles", sostuvo Claros e hizo hincapié en que "todos saben, a través de mi gestión anterior, que gestiono, gestiono y gestiono".

"El rectorado está para eso -insistió- , no tenemos en el rectorado carreras, como para que nosotros tengamos que estar directamente viendo eso, o de posgrado, esas son alternativas que tienen que proponer las unidades académicas y el rector tiene que estar muy dispuesto a acompañar y tratar de cubrir todas las necesidades que se vayan planteando”, indicó.

Catalina Buliubasich (derecha), tras ganar en Humanidades.

Claros consideró que los ejes de la gestión van surgiendo con las necesidades y recordó que en sus anteriores mandatos “no había prometido ni Medicina, ni Enfermería en Santa Victoria, no hablábamos de tener una biblioteca central como la que se está terminando y, sin embargo, se logra”.

“Acá han quedado varios laboratorios y estructuras a medio hacer, entre ellos los de Orán, las aulas de Tartagal, la biblioteca que no se termina, un albergue que sigue tal cual como lo dejé, todo eso en estructura”, explicó.

Agregó que “además tenemos carreras en las que no han acreditado y otras que están en peligro de no acreditar y, si no acreditan, no tienen reconocimiento de título”.

“En mi caso me tocó llevar sedes a Metán, Rosario de la Frontera, Cafayate, Santa Victoria Este, y traer Electromecánica y Medicina acá (Salta Capital). Entonces, cuando uno se propone, sobre todo trabajando en equipo, se pueden lograr buenos resultados a pesar del difícil panorama que tiene el país”, aseguró.

Finalmente, Claros envió un mensaje a la comunidad: “El objetivo mismo es el estudiante, porque sin estudiantes no hay universidad y, entonces, a quienes nos favorecieron con su voto, quiero decirles que les agradecemos ese apoyo incondicional, pero también sabemos que ahora nosotros llegamos a hacer gestión para toda la universidad. No vamos a discriminar, tenemos que ver cuáles son las prioridades, inclusive de aquellos sectores que no nos votaron. Cuando uno llega a una función sabe que tiene que estar para todos y eso lo apliqué siempre, como decano y como rector”.

Julio Nasser (al medio) celebra el triunfo en Ciencias Naturales.

También eligieron decanos

Durante la jornada de ayer también se eligieron decanos en las facultades de Ciencias Naturales y Humanidades.

Con el 52,53% de los votos, la lista integrada por Nasser y Nuñez se impuso en Ciencias Naturales.

En Humanidades, la lista Buliubasich - Vázquez se impuso por un ajustado margen al obtener el 49,74% de los votos, sobre el actual decano Alejandro Ruidrejo (47,33%).

Paritarias: rechazan propuesta del Gobierno

Ayer se realizó la segunda reunión de la mesa de negociación salarial del sector docente de las universidades nacionales -de la que participó Conadu Histórica-, en la que el Gobierno realizó una oferta que para los docentes es “inaceptable”, por lo que fue rechazada por todas las federaciones.

La oferta consiste en un incremento de un 5% en junio, un 5% en agosto y un 5% en octubre, sobre los salarios de marzo; cláusula de revisión a partir de octubre y blanqueo de las sumas no remunerativas ni bonificables a partir de enero de 2020.

“Desde Conadu Histórica reiteramos el rechazo al acuerdo 2018 por el fuerte deterioro salarial con relación a la inflación, además de la incorporación de las sumas en negro, y a esta vergonzosa propuesta”, dijeron.

La reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el jueves 2. El Plenario de Conadu Histórica sesionará el viernes 3 previa realización de las asambleas de base que debatirán la continuidad del plan de lucha.