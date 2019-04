Vecinos del Autódromo, en contra del Ala Delta

"El administrador del Teleférico, Martín Miranda, miente: a ustedes y a nosotros", aseguró ayer una de las manifestantes que están en contra de las obras que se están llevando adelante para ampliar el tramo que recorrerá el teleférico en la ciudad de Salta.

Buscando impactar en la sociedad y que los vecinos adviertan lo que ocurre con las obras del cerro Ala Delta, donde se concretará la ampliación del actual teleférico, los manifestantes de barrio Autódromo resolvieron exponer la situación con cartelería sobre el semáforo de ingreso sobre la avenida Asunción.

El Gobierno de la Provincia puso en marcha el proyecto de ampliación de la red de teleférico, que en la actualidad finaliza en la estación San Bernardo. Con los nuevos trabajos se expandirá 1.100 metros y llegará al cerro Ala Delta. A ese lugar llegarán góndolas con capacidad para 15 personas.

Desde la administración provincial señalan que esta iniciativa "representa el progreso de nuestra provincia. Nos expandimos bajo la idea de que tenemos que generar trabajo. El turismo es trabajo para los salteños, necesitamos que los turistas vengan y se entretengan en Salta, que pernocten en Salta. Tenemos que generar atractivos y al teleférico lo visitan 380 mil personas por año y estimamos llegar a 550 mil con el nuevo teleférico", afirmaron desde el Grand Bourg.

Sin embargo, los vecinos no ven el tema así. En diálogo con El Tribuno, Mónica Pellegrino expresó que el grupo de vecinos del barrio no apoya la ampliación del teleférico porque las obras no solo dañarán el medio ambiente de la ciudad, sino que también afectarán las viviendas de la zona. En cuanto al impacto turístico que se les atribuye a las obras, Pellegrino aseguró que a quienes visitan Salta les interesan los espacios verdes y no obras de esta envergadura. "Creemos que con caminerías, espacios de descanso y la señalización y datos referida a la vegetación sería más que suficiente", expresó la manifestante.

La mujer hizo referencia a las expresiones que había tenido Miranda a los medios, en referencia al alcance que tendría el desmonte sobre el área de trabajo y donde se colocarían próximamente las torres de comunicación para las góndolas.

El funcionario había expresado que la intervención sobre la flora y fauna del cerro Al Delta sería mínima. "Usarán solo el 14% de una hectárea de las 192 que tiene el área. Será necesario el ensanchamiento en algunos caminos para que puedan ingresar las grúas de gran porte que se van a requerir para los trabajos", afirmó en su momento Miranda.

En referencia a estas expresiones, los manifestantes aseguraron que tienen videos sobre el tratamiento que está recibiendo el cerro, las obras de desmonte y la falta de cuidado de la fauna. "Se están abriendo caminos y limpiando el cerro. En el momento que llueva eso será un desastre. Incluso hay vecinos que ya están sintiendo la repercusión de las obras en sus viviendas con el hundimiento de pisos", dijo Andrea Laguna.

Tanto Laguna como Pellegrino destacaron que las protestas se van a endurecer en los próximos días, ya que luego del ingreso de la maquinaria de desmontes se acercaron a las oficinas de Miranda para sostener un encuentro con él y advertirles que las acciones en Ala Delta no son lo que se había dicho. "Nos dijeron que iban a limpiar menos de 250 metros para colocar una sola torre. Ahora dicen que serán tres", expresó Laguna