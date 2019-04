Jaguares estiró su buen momento en el Súper Rugby

Jaguares, la franquicia de la UAR en el Súper Rugby, logró su tercera victoria consecutiva al vencer a Brumbies de Australia por 20 a 15 en el partido disputado este sábado en el estadio José Amalfitani por la undécima fecha del torneo.

El equipo que conduce Gonzalo Quesada marcó tres tries a través de Sebastián Cancelliere, Matías Orlando y Agustín Creevy, para poder dominar al conjunto oceánico, que apoyó dos veces en el ingoal argentino.

Con este triunfo el equipo argentino mantiene las esperanzas para poder clasificarse a los playoffs, y la semana próxima recibirá a Stormers en Liniers.

El equipo argentino fue inteligente y efectivo, tuvo una defensa muy firme y supo sacarle provecho a las pelotas que logró jugar ante un rival que venía en alza.

Con la victoria de ayer Jaguares ocupa el tercer puesto en la conferencia sudafricana con 23 unidades (cino triunfos y tres derrotas) y está entre los ocho mejores equipos que hoy clasificarían a los play-offs. Cabe destacar que el Súper Rugby se divide en tres conferencias de cinco equipos cada una. Al finalizar la etapa regular se establecerá una solsa tabla y las ocho mejores franquicias accederán a los play-offs.

La síntesis

Jaguares: Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Jerónimo De La Fuente, Matías Orlando y Sebastián Cancelliere; Tomás Cubelli y Domingo Miotti; Pablo Matera, Marcos Kremer y Tomás Lezana; Guido Petti y Tomás Lavanini; Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Creevy y Santiago Medrano. Entrenador: Gonzalo Quesada.



Brumbies: Thomas Banks; Henry Speight, Tevita Kuridrani, Tom Wrigth y Toni Pulu; Chrsitian Lealiifano y Matt Lucas; Jahrome Brown, Thomas Cusak y Peter Samu; Rory Arnold y Sam Carter; James Slipper, Folau Fainga'a y Allan Alaaatoa. Entrenador: Dan McKellar.



Tantos en el primer tiempo: 3m. try de Cancelliere (J); 7m. try de Fainga'a (B); 19m. try de Banks convertido por Leallifano (B); 30m. try de Orlando convertido por Miotti (J); 33m. try de Creevy (J); 42m. penal de Leallifano (B). Tantos en el segundo tiempo: 21m. penal de Miotti (J).

Amonestados: St. 25m. Kremer (J)

Cancha: Vélez.

Arbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).