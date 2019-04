Fabricio Reyes: “Lo saldremos a buscar porque sabemos que tenemos que ganar”

Máxima exigencia y definición. Central Norte afrontará el desafío más riguroso hasta aquí, el cual demandará una entrega total para poder continuar en carrera por el ascenso. El cuervo, motivado y muy ilusionado con su presente, recibirá a Atlético San Pedro de Jujuy, en el estadio Padre Martearena, a partir de las 17, por los cuartos de final de vuelta del torneo Regional Amateur.

Teniendo en cuenta el buen resultado que cosechó Central Norte el domingo pasado en tierras jujeñas, donde igualó con San Pedro 1 a 1, el panorama es muy alentador para el equipo de Ezequiel Medrán porque no conoce la derrota en condición de local.

Es verdad, la igualdad que logró en la ida no le asegura nada, pero definir la serie en casa le otorga un plus importante, sobre todo porque está invicto.

Es la primera vez que el cuervo llega a una instancia decisiva en igualdad de condiciones, la fase anterior frente a Cuyaya sacó una buena diferencia de visitante (0-3) y no tuvo problemas en la revancha (ganó 4-1).

El técnico azabache recuperó a un hombre fundamental en el medio campo, Lucas Quiroz retorna a la titularidad, tras ausentarse en el choque de ida producto de un golpe en la rodilla.

El equipo de Medrán sintió por momentos, en Jujuy, la ausencia del Toro Quiroz, quien superó su lesión y llega al cien por ciento a la definición.

Otra modificación que implementará el DT cuervo, que podría ser esencial, es el regreso de Fabricio Reyes al once titular. El máximo goleador de Central Norte, que sufrió una dolorosa perdida familiar, vuelve con se de revancha, sobre todo porque en el primer choque desperdició un penal, que le podría hacer significado la victoria a su equipo.

“Será un partido diferente, es la primera vez que vamos a jugar la vuelta con un empate. Ojalá lo podamos hacer de buena manera”, dijo Reyes en la previa de la definición frente a Atlético San Pedro.

La Perla, intentando superar de a poco sus drama personal, está muy motivado y focalizado en el partido: “Mis ganas siempre estuvieron, ahora me toca volver a la titularidad y Dios quiera que sea de la mejor manera y haciendo goles”, dijo el delantero cuervo y agregó: “estoy mucho mejor, en la semana trabajé bien y espero que me salgan las cosas”.

Central Norte depende de si mismo para meterse en semifinales de la Región Norte, pero para lograr su objetivo está obligado a ganar.

“Siempre es lindo seguir sumando goles, pero en esta instancia no importa quien lo haga, sabemos que el único resultado que nos sirve es el triunfo”, expresó Fabricio consciente de todo lo que está en juego.

El cuervo está decidido a llevarse por delante al equipo jujeño y clasificar a la siguiente instancia: “Seremos más intensos, desde que se escuche el pitazo de inicio lo haremos hasta el final. Lo saldremos a buscar porque nosotros sabemos que tenemos que ganar”, aseguró Reyes con optimismo.

La concentración y tranquilidad serán preponderantes para que el cuervo se quede con la llave y seguir pujando por alcanzar el ansiado ascenso. “Cualquier error nos puede dejar afuera, por eso estamos concentrados, desde que volvimos de Jujuy nos metimos en el partido de vuelta. Estamos bien para tratar de llevarnos un triunfo”, destacó el atacante azabache.

Por último, Fabricio Reyes analizó de su crecimiento profesional desde que llegó a Central Norte: Cuando llegué era muy tímido, en la cancha muy tranquilo, en eso cambié machismo, ojalá lo pueda seguir demostrando dentro de la cancha”, concluyó el máximo goleador azabache, quien esta tarde intentará ampliar su cuenta personal.



Los equipos:

C. NORTE SAN PEDRO

M. Pegini F. Fanola

L. Beterette L. Díaz

F. Rodríguez C. Sanabria

P. Krupoviesa L. Gerbán

E. Buruchaga R. Lavayén

F. Peinado H. Cervantes

O. Young M. Carabajal

M. Iglesias M. Soria

L. Quiroz M. Ponce

F. Reyes M. Roldán

D. Núñez F. Romero

DT: E. Medrán DT: C. Galván

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Ramón Segovia

Hora de inicio: 17