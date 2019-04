Argentinos fue más "bicho" que el santo de Almirón

San Lorenzo perdió ayer con Argentinos Juniors por 1 a 0, en la ida de una de las series de octavos de final de la Copa de la Superliga, y profundizó su crisis futbolística.

El defensor Miguel Torrén marcó el único gol del encuentro en el estadio Diego Maradona. La revancha se jugará el domingo 5 de mayo en el Nuevo Gasómetro.

La alegría de haber eliminado a Huracán, el clásico rival, en la primera fase del certamen le duró muy poco a San Lorenzo.

El equipo de Jorge Almirón, con muchos cambios y con la mente puesta en la Libertadores, ofreció una vez más una versión opaca, carente de fútbol, de situaciones y de ideas.



Argentinos, con orden táctico, aprovechó un error en la defensa azulgrana para ponerse en ventaja. Torrén, quien marcó el primer gol en su carrera con 188 partidos disputados, conectó de cabeza la pelota que rescató Hauche, luego de un tiro de esquina que desnudó falencias en la última línea del visitante.

La situación que dispuso el juvenil Gaich, a los 33 minutos de la primera parte, fue la mejor jugada colectiva de San Lorenzo en el partido. El arquero Lucas Chaves tapó el remate de Gaich, luego de un rebote, y privó al ciclón del empate.

La escasa llegada al arco rival fue una constante de un San Lorenzo sin profundidad que dependió en demasía de la producción de Barrios.

Argentinos complicó con los desbordes de Gómez y Vera para asistir a Spinelli y Batallini.

San Lorenzo nunca le encontró la vuelta a un Argentinos bien parado en cancha que pudo haber aumentado la ventaja con un remate cruzado de Batallini.

Un cabezazo de Galván, que Fernando Monetti sacó por encima del travesaño, fue la segunda ocasión de peligro del bicho en la segunda etapa.

El ingreso de Castellani por Insaurralde buscó una mejora en el juego de San Lorenzo, pero nunca hizo pie y tampoco encontró socios para su propósito.

San Lorenzo no sale de su crisis luego de una campaña mala en la Superliga. Su clasificación a los octavos de final a la Copa Libertadores se consumó, pero su producción futbolística no mejora.

El éxito por penales ante Huracán supuso un punto de partida, un envión anímico para levantar su nivel, pero no surgió efecto. De hecho, el jueves pasado cayó ante Junior de Colombia por 1 a 0 y ayer no tuvo respuestas ante Argentinos, un rival que también lo superó en la Superliga en el mismísimo Nuevo Gasómetro (3 a 2)

Los dirigidos por Almirón tendrán revancha la próxima semana ante Argentinos. Buscarán avanzar en el certamen, pero esencialmente mejorar su imagen ante su gente, que ya está preocupada de cara a la próxima temporada.

Síntesis

Argentinos Juniors: Lucas Chaves; Matías Romero, Miguel Torrén, Jonathan Galván y Elías Gómez; Fausto Vera, Franco Moyano y Alexis Mac Allister; Damián Batallini, Claudio Spinelli y Gabriel Hauche. DT: Diego Dabove.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Gonzalo Rodríguez y Damián Pérez; Manuel Insaurralde, Raúl Loaiza y Ariel Rojas; Nahuel Barrios, Adolfo Gaich y Héctor Fertoli. DT: Jorge Almirón.

Gol en el primer tiempo, 8m. Torrén (AJ).

Cambios: en el segundo tiempo, antes del inicio, Gonzalo Castellani por Insaurralde (SL); 16m. Nicolás Reniero por Gaich (SL); 32m. Raúl Bobadilla por Spinelli (AJ); 35m. Francis MacAllister por Vera (AJ); 43m. Rubén Botta por Rojas (SL); 44m. Matko Milijevic por Batallini (AJ).

Árbitro: Andrés Merlos

Estadio: Diego Maradona