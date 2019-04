La selfie de Shakira y Antonela Roccuzzo que sorprendió a todos

Las últimas horas, todo fue fiesta en Barcelona. Es que una vez más, el Barcelona F.C se consagró campeón de la Liga de la mano de Leo Messi y compañía. Por supuesto que allí estuvo su mujer, Antonela Roccuzzo para apoyar al crack junto a sus hijos, Thiago, Ciro y Mateo. Como ya es costumbre, la rosarina compartió un poco de la intimidad de los festejos en donde se la vio muy cercana a Shakira, así como también a otras esposas de los jugadores.

Si bien Anto acostumbra a salir con Sofía Balbi, mujer de Luis Suárez y ex socia, lo que no es habitual es verla junto a la cantante colombiana. De hecho, existen fuertes versiones que aseguran que la oriunda de Barranquilla y la esposa de Leo no tienen buena onda.

Desde su cuenta en Instagram, Roccuzzo publicó una foto abrazada a la esposa de Gerard Piqué que termina por disipar todas las especulaciones.

De todas maneras, según consignan los medios españoles,Shakira no mantiene una buena relación con las mujeres de los jugadores del Barca. En efecto, la colombiana no pisó el campo de juego durante la celebración, algo que sí hicieron la mujer de Messi y sus amigas. La cantante permitió que sus hijos Milan y Sasha celebraran con su papá, Gerard Piqué, pero ella se quedó en el vip del estadio.