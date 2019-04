Maxi Díaz llegó a su noveno título nacional en salto triple

El salteño Maximiliano Díaz logró ayer un registro histórico en el salto triple al consagrarse por novena vez campeón argentino de la especialidad igualando el registro que tenía el mendocino Angel Carlos Gagliano. No solo consiguió el título sino también el récord de la competencia gracias a un salto de 16.35 metros.

No solo fue un buen torneo para Díaz, sino también para el resto de los atletas salteños que compitieron en el Nacional de mayores que se realizó en Concepción del Uruguay. El saldo final fue de seis podios con un primer puesto, dos segundos puestos y tres terceros puestos.

A Díaz solo le quedó pendiente conseguir la marca que le permita clasificar a los Juegos Panamericanos; su mejor salto de ayer fue 16.35 metros y quedó a solo quince centímetros de los 16.50 mts. que necesita para competir en Lima del 26 de julio al 11 de agosto.

En cuestión de números hay que destacar que Maxi también la mejor serie de saltos de sus historia (mejor promedios de saltos). Arrancó con 15,66, siguió con 16,26 y cerró la primera tanda con 16.35, el mejor de la jornada. Ya en la final estableció 16,33, 16,26 y cerró con 16,30.

Gagliano ganó sus nueve títulos argentinos a fines de la década del 70 y principio del 80 del siglo pasado. Mantenía el récord de 16,30 metros en salto triple hasta que Díaz apareció en escena. En 2009, en Rosario, estableció una nueva marca nacional con 16,41 metros y dos años después la elevó a 16,51 metros, el mejor registro histórico de Maxi.

El salteño, de 30 años, podría sumar el año que viene su décimo título en mayores justo en la edición número 100 del Campeonato Argentino. Por ahora solo piensa en los objetivos más inmediatos, uno de ellos es la marca para los Panamericanos.

En Concepción del Uruguay no solo se ratificó el gran momento que está pasando Maxi Díaz, sino también que Salta tienen a los mejores saltadores de triple del país puesto que de los cuatro primeros puestos, tres son de nuestra provincia.

Al primer puesto que consiguió Díaz se le suma el tercer lugar de Luciano Méndez, atleta de la categoría U-20 y que participó por primera vez en un campeonato de mayores. Al podio llegó con un salto de 14,95 metros.

Solo el chaqueño José Alvarez pudo ubicarse entre los salteños siendo segundo con 15,24 mts. En tanto, el cuarto puesto fue para Federico Guerrero con 14,85 metros.

Otro de los salteños que compitió en salto triple fue Maximiliano Albarracín (14,05 metros), pero por muy poco no pudo ingresar a la final y se quedó con el noveno puesto. Lo mismo sucedió con Luciana Gennari en el salto triple femenino con 11,11 metros.

Más podios salteños

La cosecha salteña en el Campeonato Nacional arrancó el sábado en Concepción del Uruguay. Bárbara López no pudo revalidar su título en lanzamiento de jabalina pero integró el podio siendo segunda. En la misma prueba, pero en la rama masculina, Oscar Irades también alcanzó el subcampeonato. También participaron Belén Carrazan y Federico Guerrero en el salto en largo quedando ambos con el tercer puesto.

El certamen también tuvo como campeones a Germán Chiaraviglio, en salto con garrocha, Gustavo Osorio, en lanzamiento de jabalina, Jennifer Dahlgren, en lanzamiento de martillo, y Germán Lauro, en lanzamiento de bala.

Se viene el Argentino U-20

Entre los próximos compromisos que asumirán los atletas salteños está el Argentino U-20 en un par de semanas donde competirán Méndez, Gennari y Albarracín. En tanto, a fines de mayo se realizará el Campeonato Sudamericano de mayores con Díaz integrando el equipo argentino y buscando la marca para los Juegos Panamericanos.