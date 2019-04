Bullrich en la previa del paro nacional: "Las mafias están actuando"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció hoy la quema de cuatro colectivos y el ataque a un quinto por parte de "mafias", en vísperas de la huelga convocada para este martes por un sector del sindicalismo, en la que ratificó que no se permitirán cortes de calles o rutas. Además sostuvo que los ataques a los medios de transporte son "episodios cuasi terroristas" que constituyen "el verdadero riesgo país".

La ministra anunció que a raíz de estos episodios se anticipó la conformación del comando de control (que iba a conformarse esta medianoche) previsto para garantizar la seguridad durante la protesta por 24 horas convocada por el frente sindical del camionero Hugo Moyano, las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y el llamado sindicalismo combativo.

Las fuerzas de seguridad "ya están yendo a las terminales y cabeceras" de las empresas de transporte para evitar que estos hechos de violencia se repitan, remarcó Bullirch en la habitual rueda de prensa con los periodistas acreditados en la Casa Rosada, al finalizar la reunión de Gabinete que encabezó el presidente Mauricio Macri esta mañana.

"Este es el verdadero riesgo país. El verdadero riesgo país son aquellos que queman colectivos porque no aceptan que haya gente que quiera trabajar. Esto es contra lo que nosotros peleamos. Contra este verdadera mafia que ya un día antes, para intentar amedrentar, hace estos verdaderos actos cuasi terroristas", consideró.

Bullrich detalló en este sentido que entre anoche y esta madrugada fueron incendiadas dos unidades de la línea de colectivos 17, otra de la línea 113 y una cuarta de la línea 109, mientras que una unidad de la línea 126 fue atacada con una bomba molotov.

"Las mafias están actuando", dijo en referencia a las "patotas" que -según definió- quemaron los colectivos.



Consultada sobre a quiénes se refería, señaló que "las mafias que han organizando esta acción para mañana están actuando, están quemando capital, impidiendo que los colectiveros que quizás compraron con gran esfuerzo este colectivo, lo puedan manejar".

Para Bullrich hay un contrasentido en la convocatoria a la huelga porque "aquellos que llaman a un paro por el trabajo, destruyen el trabajo" de otros. "No se puede encarar un paro incendiando colectivos para generar caos, miedo y riesgo país", reiteró la funcionaria.

"Hay grupos que se han acostumbrado a apropiarse de los activos del país y del trabajo ajeno, y son capaces de cualquier cosa", apuntó.

También fue consultada sobre declaraciones de quienes convocan al paro -que aseguraron que no habría problemas con la seguridad- y al respecto consideró que más allá de sus palabras, "la práctica de lo que hacen es siempre igual, es una práctica mafiosa".

Además afirmó que el Gobierno "no va a aceptar ningún tipo de actitud de corte de calle o ruta" y que habrá "un gran operativo en la calle" para garantizar "la seguridad de todas las personas que mañana quieran trabajar".

La Policía de la Ciudad "como siempre, se va a hacer cargo de la ciudad de Buenos Aires, las fuerzas federales de los accesos federales, sea la Panamericana o la Autopista Ezeiza, y la provincia de Buenos Aires se hará cargo de la autopista La Plata y aquellas otras que le corresponden", detalló.