Se rompió el bloque oficialista de ediles y pedirán informes

El nuevo período legislativo en Tartagal llegó con diferencias entre los concejales del oficialismo insalvables al punto de que el aliado indiscutible del bloque del Partido de la Victoria, Doddy Arias (Frente Grande), le anticipó a El Tribuno que las sospechas de los manejos espurios de los recursos que pertenecen al cuerpo serán motivo de un pedido de informes en el seno del cuerpo deliberativo. Y si allí no prosperan llegará a la Justicia y a la Auditoría General de la Provincia. "A esta altura de mi vida no voy a convalidar ningún hecho de corrupción ni me voy a hacer cargo de las irregularidades que vengo denunciando desde hace 15 meses, sin comerla ni beberla. O de una vez por todas se investigan los malos manejos de los recursos del Concejo Deliberante o voy directamente a la Justicia", expresó el edil del F.G. Doddy Omar Arias al explicar las razones por las que pasó de ser un incondicional de la administración Leavy a un férreo opositor.

Malversación y desmanejos

El Concejo Deliberante de Tartagal está conformado por 11 ediles, pero el presidente del cuerpo, Eduardo Leavy, ocupa la intendencia en forma interina. Los 10 restantes son el recientemente elegido vicepresidente primero a cargo de la presidencia del cuerpo local, Jorge Luis Gabito, cuatro concejales radicales, otros cuatro leavistas y el propio Doddy Arias.

Al explicar su postura opositora Arias recordó que "en diciembre del año 2017 denuncié públicamente que los entonces presidente y vicepresidente primero del cuerpo Luis Alberto Hid y Jorge Luis Gabito no podían explicar una serie de irregularidades en los manejos de los recursos del Concejo Deliberante. En estos meses les pedí una y otra vez que lo trataran, que se aprobara para que todas las dudas que tengo queden aclaradas. Pero como siempre hicieron caso omiso, volví a plantear el tema la semana anterior cuando había que elegir de nuevo a las autoridades del cuerpo".

Ser vicepresidente

Arias no ocultó que su interés era el de ser vicepresidente primero del cuerpo -cargo que lo habilita para quedar a cargo de la intendencia interina toda vez que Eduardo Leavy se retira de la ciudad-, lo que desencadenó el enfrentamiento que hasta puede afectar la tranquilidad del ejecutivo que pasó años sin mayores sobresaltos, aun durante la intendencia del actual diputado nacional Sergio Leavy. "Me parecía justo que sin ser del bloque del PV, pero al haber acompañado el proyecto siendo el único edil del F.G. yo pudiera ocupar ese cargo. A la vez, y cuando insistí en los pedidos de informes, seguí sin tener ninguna respuesta. Como anticipé que voy a ir a la Justicia y ante los órganos que la ley me habilite, Hid decidió dejar de lado sus aspiraciones de ser reelecto presidente, pero lo propuso a Jorge Luis Gabito. Para mí -expresó Arias- eso es más de lo mismo porque los dos son responsables de la malversación de recursos del Concejo y los manejos espurios que no pueden explicar".

Aprobó todas las ejecuciones

Al referirse a lo que considera manejos poco claros de los recursos del cuerpo, Arias explicó que “por ejemplo el C.D. de Tartagal tiene un gasto mensual de $30.000 en carnes. Eso es poco serio desde todo punto de vista, porque no hay forma de justificarlo. Tampoco hay forma de explicar cómo es que durante los meses de receso del cuerpo -enero, febrero y marzo- los gastos en combustibles ronden los $40.000 mensuales, más aún cuando el Concejo Deliberante de Tartagal no tiene vehículos”.

“Hid y Gabito, que eran los responsables del manejo de los recursos del Concejo, cuando se quedaron sin plata para publicidad y propaganda, sacaron plata de otras partidas para seguir pagando ese primer concepto. Espero que el bloque radical acompañe mis pedidos de informes ahora que el oficialismo se quedó sin mayoría”, advirtió. Pero lo extraño de la situación es que Arias formó parte de la comisión de presupuesto y hacienda del cuerpo deliberativo encargada de evaluar las ejecuciones trimestrales y las aprobó a todas. Pero para eso también tuvo una respuesta: “Sí, las aprobé, porque ahí no están las facturas para saber de qué son los gastos; eso es lo que pido y nunca me quisieron dar”.