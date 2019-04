D´Onofrio: "Boca cumple 114 años y 114 días del 9 de diciembre"

El presidente de River, Rodolfo D‘Onofrio, chicaneó este miércoles a Boca Juniors, su histórico rival, en la fecha en que celebra el aniversario número 114 de su creación, recordando la final de la Copa Libertadores disputada en diciembre pasado.

“Recién me mandaron un meme. Mirá qué mala suerte, la mentalidad que tiene la gente que es hincha es de locos. 114 años cumple Boca y 114 días del 9 de diciembre. Hay que ser ingenioso. ¿Qué querés que haga? Todos los días pasa algo, pero hay que tener un respeto enorme por el adversario, pero sabés las bromas que me comí al revés”, dijo el dirigente en una improvisada rueda de prensa en el hotel donde se concentra el millonario en Porto Alegre.

Además, D‘Onofrio remarcó que como simpatizante debió soportar muchas adversidades en el pasado y por eso hizo referencia a saber “disfrutar el momento”.

En ese sentido el presidente del club de Núñez se refirió a la presentación que lleva adelante Boca en el TAS, por los hechos ocurridos en las adyacencias del estadio Monumental, cuando se iba a disputar el partido de vuelta de la final de la Libertadores el 24 de noviembre de 2018.

“Ellos tienen todo el derecho de hacerlo y nosotros tenemos que ir atendiendo las presentaciones que hagan. El tiempo dirá, pero sería absurdo. River no tiene responsabilidad en todo lo que pasó aquella vez así que todo lo que escucho de la explicación que dan del caso me parece fuera de lugar”, afirmó.

En ese sentido D’Onofrio dijo que en la final disputada en Madrid, River terminó perjudicado por no poder hacerlo en su cancha, y aclaró “debido a eso Boca terminó jugando de local y River no: tan es así que en el Bernabéu nos tocó el vestuario visitante”.

“Todos estuvimos ahí, fue un partido maravilloso, y donde River terminó ganando 3 a 1. ¿Cómo les explicamos a todos los que estuvieron presentes que jugamos un partido, que fuimos a Madrid, que hicimos todo lo que hicimos y resulta que podrían decir que no ganamos? Para mí es un disparate”, sentenció.