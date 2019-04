Dura homilía del sacerdote Rubén Sica

La Parroquia Nuestra Señora de la Virgen de la Peña ubicada en el santuario homónimo y en el paraje Yariguarenda, 13 kilómetros al norte de Tartagal, fue el escenario que el director del santuario, el sacerdote franciscano y párroco Rubén Sica, utilizó para referirse al brote epidémico de dengue.

El santuario suele contar con la presencia de fieles que colman la parroquia y escuchan la misa desde las escalinatas y para el sacerdote no pasó desapercibida la notoria poca presencia de fieles que cada domingo asisten a la misa y recorren otros espacios del santuario. "Está medio vacío el santuario, se ve que hay mucha gente con dengue", comenzó expresando el franciscano.

"Aunque las autoridades lo niegan, hay mucha gente con dengue. Y no es epidemia lo que hay, es una pandemia y estamos en una situación de emergencia", remarcó Sica para luego agregar que "les cuento que no se quiere reconocer esto y ya que salimos en vivo por internet, queremos que Argentina lo sepa. No se quiere reconocer esto porque no quieren bajar más insumos para nuestro único hospital zonal; la gente está sufriendo las consecuencias de los poderosos, los que tienen poder económico y siguen buscando poder y no les importa nada de la gente".

Sica en otro tramo de la homilía consideró que "de eso no nos tenemos que olvidar; como argentinos no nos olvidemos porque después pagamos con dolor y en carne propia lo que elegimos. Nada más que eso", refirió el sacerdote quien consideró que "esto es consecuencia del pecado porque las personas, aunque muchos se digan cristianos y católicos, no lo son. Hay mucho ateo disfrazado de cristiano y que a la hora de la verdad no han aprendido nada y no conocen a Jesús".

Expresó que "tenemos que entender lo que dice el Evangelio porque tiene una consecuencia social y tenemos que entenderlo como sea, porque de otra manera nuestra fe es nada más que una pinturita", expresó el sacerdote en su extensa homilía contextualizada en la situación que vive el norte.

Mascarello al cruce

El ministro de Salud Roque Mascarello, quien llegó a Tartagal para la inauguración de consultorios en el IPS, tuvo un cruce de palabras con periodistas locales a los que responsabilizó por el clima de temor que se vive en la ciudad por el brote epidémico de dengue. Cuando un periodista le consultó sobre el recuento de plaquetas en pacientes sospechosos de dengue lo espetó preguntándole "¿qué sos médicos vos?".

Mascarello aseguró que la situación en la prestación del servicio de salud es la óptima, que solo dos personas sospechosas estaban internadas y que ya fueron dadas de alta.

El gobernador Urtubey tenía previsto encabezar el acto para la inauguración de un centro de documentación en la exoficina de Área de Frontera en Tartagal y los consultorios de la obra social provincial, pero suspendió su visita y en su lugar solo llegó el ministro Mascarello, quien recibió el mismo trato que la comisión que a mediados de la semana anterior había enviado para explicar las razones por las que no es necesaria la emergencia sanitaria.