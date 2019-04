Tres jubiladas se encadenaron frente al hospital Castellanos

Tres jubiladas de las 26 que se encuentran realizando una manifestación sobre el acceso al hospital Joaquín Castellanos, tomaron la decisión de encadenarse en un poste de luz ubicado frente al portón de ingreso.

De esta manera endurecieron la medida de protesta que lleva dos semanas sin respuesta alguna de las autoridades.

La vigilia de las exempleadas del hospital dio inicio dos meses atrás con una concentración sobre la plazoleta perteneciente al nosocomio, con un pedido expreso a las autoridades del Ministerio de Salud para que se respete el Art. 5 del Decreto Reglamentario 3.896 para el personal de Salud Publica incorporado en la Ley 7.678, Estatuto de la Carrera Sanitaria, donde hace referencia al Postulante Prioritario.

Durante este período de tiempo hubo unas semanas de espera a pedido de legisladores provinciales, quienes solicitaron se levante la medida hasta que el Gobierno provincial pueda reacomodar su economia, la cual se habría visto “muy afectada por el aumento del 38% otorgado a los docentes”, según explicaron.

“Lamentablemente consideramos que si seguimos esperando, esos cargos -que nosotros dejamos vacantes por nuestra jubilación- van a ser entregados políticamente, estamos en un año electoral y se van a usar para hacer favoritismo”, manifestó Violeta Rodríguez una de las personas que ayer decidió encadenarse.

Violeta informó además que el pedido cuenta con un marco legal: “No estamos pidiendo nada extraño, sólo lo que por ley nos corresponde. De acuerdo al Estatuto de la Carrera Sanitaria, cuando un empleado deja su cargo por fallecimiento o jubilación la prioridad para ocuparlo la tienen sus hijos o un familiar suyo, no estamos pidiendo que se creen cargos ni nada por el estilo, sólo que nuestros hijos ocupen esos cargos que ya existen y ahora están vacantes”.

Por medio de esta medida de protesta, las manifestantes esperan generar un diálogo con las autoridades ministeriales para explicarles la situación de cada una, hacerles saber sobre los motivos que llevaron a este encadenamiento y pedirles una solución.

“Nunca pudimos hablar con ellos, no queremos llegar a estos extremos, somos personas mayores que atravesamos por momentos difíciles de salud; nuestro pedido es legítimo y exigimos por lo menos ser escuchados”, expresó Violeta Rodríguez a El Tribuno.

Sobre el final de la jornada, la mujer registró una presión arterial de 18/14, pero continuó con su encadenamiento, el que sólo será levantado cuando se abra una puerta de diálogo.

Una de las primeras medidas que adopta un trabajador al momento de jubilarse, es presentar un escrito solicitando la incorporació de un familiar en el cargo que deja vacante.

“Cada una de las personas que estamos aquí tenemos un expediente abierto, o sea no es que se nos ocurrió recién ahora, hay pedidos con hasta diez años de antigüedad, pero sin respuesta positiva. Espero que desde el Ministerio de Salud nos escuchen”, finalizó.