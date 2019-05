Urtubey: "Será un 1º de Mayo con poco que festejar"

Pocas horas antes del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajador, el gobernador Juan Manuel Urtubey consideró que será un día "triste" y "con poco que festejar". "Mañana será un 1° de mayo triste, con poco que festejar, porque nos pasa lo peor que nos puede pasar: no tener expectativas, no tener certezas, no poder proyectar un futuro. Tenemos que sacar a la Argentina adelante. Hay una alternativa. Es federal y es de #Salta. Debemos dejar atrás la Argentina centralista y de la especulación financiera que busca resolver la falta de competitividad castigando a los trabajadores. Tenemos una obligación: recuperar el movimiento obrero como el verdadero gestor de la transformación social", escribió en la red social Twitter.

Mañana será un 1° de mayo triste, con poco que festejar, porque nos pasa lo peor que nos puede pasar: no tener expectativas, no tener certezas, no poder proyectar un futuro. Tenemos que sacar a la Argentina adelante. Hay una alternativa. Es federal y es de #Salta. — Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) 30 de abril de 2019

Antes, al mediodía compartió hoy un tradicional locro con representantes de distintos gremios, encuentro que se desarrolló en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA). Allí, durante su discurso el mandatario reafirmó su compromiso de seguir luchando y velando por los derechos de los trabajadores, sobre todo de los sectores más vulnerables. “Tenemos una obligación y es la de recuperar la dignidad del movimiento obrero como el verdadero gestor de la transformación social de la Argentina. Vamos a poner de pie a la Argentina, vamos a devolver competitividad a los sectores productivos, vamos a recuperar la cultura del trabajo sin mancillar los derechos alcanzados por los trabajadores a lo largo del siglo XX”.

Frente a cientos de trabajadores Urtubey aseguró: “quiero una Argentina con dignidad, con trabajo, porque me tocó ver el sol en esta tierra de Güemes, en esta tierra donde nuestros gauchos han forjado nuestra historia y nuestra tradición y tenemos que estar a la altura”.

Finalizó refiriéndose a la importancia de la participación de los trabajadores en la reconstrucción de la Nación. “Debemos transformar a la Argentina, desde Salta, con cada uno de los trabajadores porque sabemos que es el único mecanismo posible para reconstruir la dignidad de la Nación. Seamos los verdaderos protagonistas”, instó Urtubey.

Participó en el encuentro el secretario general de las 62 Organizaciones Peronistas, Gustavo Soto quien agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial en la lucha por la reivindicación de los derechos laborales. Resaltó además la presencia en esta oportunidad de miembros de más de 35 gremios de trabajadores de Salta, quienes también participan en esta lucha.

El secretario gremial de SMATA, Carlos Cabana se refirió a la difícil situación que está atravesando el país. Destacó la importancia “de la unidad de los trabajadores para lograr que su voz sea escuchada, trabajando en beneficio de toda la sociedad, sin mezquindades ni partidismos”.

También participó el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias.