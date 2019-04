Le robó 16 veces a una guardiamarina que visitó Salta

Una joven mujer integrante de la Armada Argentina denunció en la Policía Federal de Bahía Blanca a un supuesto servicio de reparaciones web, promocionado a través de Facebook, desde donde opera un estafador salteño, a quien identificó como Guillermo Emanuel Leguizamón Vasta.

Sabrina Sequeira, la víctima, se encuentra en estos momentos navegando en el destructor ARA Almirante Brown y desde allí hizo conocer su queja y su desazón por la lentitud de las acciones de la Justicia y de los organismos de defensa de los consumidores.

Sabrina dijo anoche a El Tribuno que el 11 de febrero llegó a Salta a visitar a su familia que reside en El Carril.

Recordó que encontró en la casa de su madre que el televisor smart de la familia se hallaba descompuesto.

Buscó en la web y halló un supuesto servicio técnico especializado. Fue con un familiar hasta el lugar y le dejó el aparato en reparación, con la promesa de ser arreglado en 72 horas.

Antes de retirarse el supuesto propietario y técnico le dijo que debía dejarle un pago a cuenta, por lo que la guardiamarina le hizo un pago de 2.600 pesos a través de su tarjeta de débito, por el sistema Mercado Pago.

Sabrina dijo ayer -desde algún punto del Mar argentino- que regresó unos días después a la base naval de Puerto Belgrano para embarcarse y cayó en la cuenta de que el técnico salteño no solo no había entregado el smart en tiempo y forma sino que se había cobrado al menos 16 veces el importe inicial.

"Me dejó en alta mar sin un centavo", dijo alarmada.

"Me comuniqué con él -se hace llamar Guillermo Leguizamón Vasta- y lo primero que me dijo es que él no se había cobrado nada más que lo pactado", dijo. "Desde el banco y desde Mercado Pago me aseguraron que mi dinero había sido transferido hacia la cuenta de Leguizamón Vasta y que lo había cobrado ya. Volví a hablar con él y qué me dijo, que en una de esas me devolvía el dinero, pero en cuotas y ya enardecida de impotencia le pregunté por el aparato y no supo responderme", dijo, y agregó: "Yo tuve que radicar la denuncia penal aquí en la Policía Federal de Bahía Blanca y solicito a la delegación Salta que por favor localicen a este estafador y lo hagan comparecer para que no siga delinquiendo de esta manera. Jugando con el tiempo de la gente que visita Salta y robándose el esfuerzo de mi trabajo. Yo no sé si habrá más débitos sobre mi cuenta, ya que no entraron todos porque se acabó mi dinero, es decir que decenas de veces se cobró la misma cuenta hasta vaciar mi salario y mis ahorros mensuales, mientras yo navegaba protegiendo el Mar argentino. Yo solicito una respuesta de oficio de la Justicia de Salta, al menos para quedarme más tranquila".

"Mis vacaciones en Salta me costaron un smart y al menos 45.000 pesos extras que es la sumatoria de los 16 débitos que se cobró Leguizamón Vasta. Recurrí a Defensa del Consumidor y me pidieron que haga denuncia en el banco y otras cosas y al final todo un verso. Mi cuenta está registrada en la base naval Puerto Belgrano y desde allí no pudieron hacer nada. A la Justicia recurro desesperada", finalizó.