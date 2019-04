Gimnasia quedó en estado de "coma" pese a la remontada y el empate

El albo perdía en Córdoba 2-0 con San Martín de Formosa por dos errores garrafales y lo empató con empuje, pero quedó al borde del descenso. El domingo se juega el clásico y el que gane mandará al otro al Regional 2020, pero aún no se salvará. Así de simple.

Gimnasia y Tiro no le pudo ganar a San Martín de Formosa siendo superior a su rival en gran parte del juego, pero quedó al borde del descenso al Regional Amateur 2020 y en una situación de extrema complicación, ya que una derrota lo condenará y hasta un empate en el clásico del domingo podría dejarlo descendido; y de ganar, deberá esperar el último choque del triangular por el descenso en la última fecha entre Juventud Antoniana y los formoseños, para alargar su agonía o esperar un milagro que lo salve.

Así de crítica es la situación del albo tras el empate de ayer 2 a 2 con el franjeado de Formosa en el vacío estadio de Racing de Córdoba, en la primera fecha del triangular que definirá las dos últimas plazas para el Regional Amateur 2020 (¡falta una eternidad!) y donde solo uno de los tres se salvará.

Quedó en estado de coma, crítico, pero aún no irreversible. Y no le alcanzó con la remontada deportiva y actitudinal del complemento, donde los jóvenes del plantel se pusieron el equipo al hombro para remontar un 0-2 que lo dejaba prácticamente moribundo en el primer tiempo. Porque sabe que debe ganar su último partido, y que aún haciéndolo en el clásico deberá depender luego de las ganas que le ponga un Juventud hipotéticamente descendido ante los formoseños para darle “una mano”.

Y porque también sabe que en caso de un posible empate de a dos, o de a tres, en puntos y en diferencia de goles al final del triangular también lleva la de perder, porque en confrontación mutua con el santo y los de Ragusa está en desventaja.

Gimnasia quedó al borde del descenso y en uno de los peores momentos de su historia, pero no por el paupérrimo arbitraje de Nelson Sosa, quien debió haber expulsado a René Bejarano en el primer tiempo y luego no otorgó un claro penal de Antúnez sobre Roggio. Tampoco quedó con un pie en el Regional Amateur exclusivamente por el despeje de Cazula que dio en la espalda de Iturrieta y cuyo rebote capturó un “pillo” Facundo Suárez para aprovecharse de un Leguiza adelantado y colgarla en un ángulo por arriba desde 25 metros (el 1-0, a los 27’). Tampoco llegó a esta situación límite por el garrafal doble error de Pablo Agüero en la salida que le sirvió “en bandeja” el 2-0 a Benítez (44’). Si el albo llegó donde llegó es por un cúmulo de desaciertos de toda la temporada.

Pese a todo ello, el albo quedó con un hálito de vida en gran parte por la remontada de un equipo que con poco y sin fútbol ni ideas arrinconó a un limitado San Martín, y por el empuje de los pibes, sobre todo de Mateo y del ingreso de Luciano Herrera, más el empuje de Enzo Roggio. Así, éste puso el descuento a los 4’ del segundo tiempo. Y a diez del final, Núñez, en contra, tras un remate casi sin ángulo de Luciano Herrera luego de una buena contra, decretó el 2-2 final que dejó a Gimnasia colgado de un mínimo hilo de esperanza.

Calientes con el árbitro

Los dirigentes de Gimnasia presentes en Córdoba, además del cuerpo técnico y los jugadores, se retiraron tras el empate con la lógica impotencia dibujada en sus rostros, y a la hora de descargar el árbitro correntino Nelson Sosa, de floja actuación, no pasó inadvertido.

“Ya nos acostó contra Mitre en Santiago del Estero. Nos perjudicó igual que Lobo Medina (también ante San Martín, en el Gigante)”, se despachó en diálogo con Equipo 10 el vice Juan Carlos Ibire, quien junto al titular Marcelo Mentesana estuvieron en La Docta.

Por su parte, el DT Ramasco tampoco obvió la incidencia del juez y fue más allá. “Por momentos nos condicionó el árbitro. Siempre hay algo raro, que esto, que lo otro. Yo trato de ser respetuoso y hasta me canchereó en un momento, con qué necesidad”, manifestó en declaraciones a la señal Salta Fútbol.

El capitán del albo, Fabio Giménez, también hizo alusión al litoraleño, que debió expulsar a Bejarano y no cobró un claro penal a Roggio. “Sosa te habla mal, tiene mal trato, también el line-man. Uno tiene las pulsaciones a mil, te hablan mal y te sacan”, contó.



"Ahora que se maten los salteños"

El DT Salvador Ragusa, ex entrenador de Gimnasia y de Juventud, puso su pimienta al final del empate de ayer con Gimnasia en cancha de Racing de Córdoba. Aseguró ante los medios sin dudar que mandará al descenso al albo y a Juventud y que su equipo salvará la categoría. “Estoy convencido de que nos vamos a salvar. Ahora que se maten los dos salteños en el clásico, pero en la última fecha defino yo y que no quepan dudas que nosotros nos vamos a quedar en el Federal A. Teníamos para liquidarlo en el primer tiempo con todo lo que generamos. Nosotros merecimos más por el trámite del partido. Está todo muy parejo y no está dicho nada”, remató.



la síntesis

GIMNASIA 2 SAN MARTÍN 2

M. Leguiza I. Gorosito

J. Hereñú S. Allende

A. Cazula R. Bejarano

A. Herrera J.P. Antúnez

F. Giménez R. Rivas

J. Iturrieta N. Asatt

P. Agüero G. Alegre

J. Mateo A. Benítez

P. Motta I. Díaz

J.P. Pereyra H. Salazar

E. Roggio F. Suárez

DT: D. Ramasco DT: S. Ragusa

Goles: PT: 27’ Facundo Suárez (SMF), 44’ Alejandro Benítez (SMF). ST: 4’ Enzo Roggio (GyT), 34’ Lucas Núñez -en contra- (GyT).

Cambios: ST: 17’ Luciano Herrera por Pereyra (GyT), 30’ Cristian Gutiérrez y Núñez por Alegre y Salazar (SMF), 44’ Emanuel Morete por Roggio (GyT).

Jornada: 1º fecha

Estadio: “Miguel Sancho”

Árbitro: Nelson Sosa (4)