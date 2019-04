El clásico del morbo bien “recargado”

Si el clásico del domingo entre Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana del pasado 24 de marzo fue histórico por lo que se jugaba, el que santos y albos jugarán el domingo, a las 15, en el estadio de Racing de Córdoba y a puertas cerradas, por la segunda fecha del triangular que determinará las dos plazas de descenso que restan en el Federal A, posiblemente será el que escriba una de las páginas más tristes de la historia del fútbol salteño, condenando a uno de los dos al torneo Regional Amateur, en caso de que el partido al cabo de 90 minutos tenga un ganador, algo que también podría producirse en caso de empate.

A diferencia del clásico que cerró la fase reválida hace once días en el Gigante del Norte, el que se viene ahora no contará con el aditivo del color y del público. Y ya no se hablará de seguridad, de operativos, de dos hinchadas y de posibles incidentes en el escenario de disputa, como tampoco pesarán los intereses locales, siendo los formoseños los grandes “ganadores” de la previa en las oficinas del Consejo Federal, al lograr que este partido se juegue con absoluta neutralidad.

Esta vez, en la víspera solo se hablará de fútbol, del arbitraje, de las suspicacias de siempre e, inevitablemente, del morbo que genera saber que hay casi un 70 por ciento de probabilidades que se defina un descenso salteño en el estadio de Racing y de que uno “mande” al otro a la hoguera.

En caso de que Juventud gane, condenará al albo al descenso y viceversa. También, de registrarse un 0 a 0, el equipo de Ramasco perderá la categoría, ya que en caso de un posible empate en la última fecha entre el antoniano y San Martín y una hipotética triple igualdad en el final, el millonario quedaría en el último lugar por la confrontación mutua.



El Gobierno les "bancó" el viaje

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, decidió hacerse cargo de todos los gastos de traslado de los dos equipos salteños que están peleando por no descender (al menos uno de los dos perderá la categoría). Esto se hizo también teniendo en cuenta que al jugarse el triangular en Córdoba y sin público, ninguno generará recursos por recaudaciones.