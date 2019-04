Lavagna le marca distancia a Massa: “Estamos en proyectos distintos”

El ex ministro de Economía Roberto Lavagna afirmó hoy que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y los dirigentes peronistas de Alternativa Federal están en un "proyecto" político "distinto" al suyo.

"Massa está en un proyecto de una interna de un sector del justicialismo. Yo formo parte de un proyecto que busca formar consensos para gobernar. Son dos cosas completamente distintas.

Imagínese una interna del justicialismo que intenta imponerle un candidato de esa interna a otros sectores como radicales y socialistas. Es lo contrario de lo que uno está buscando, que no es un Gobierno de partidos, sino de partidos y de sociedad civil", sostuvo el aspirante a la Presidencia.

En diálogo con Radio Continental, el ex funcionario nacional añadió: "Massa está tomando un camino particularmente partidista, ese no es mi proyecto".

Asimismo, Lavagna indicó que Alternativa Federal es parte del justicialismo y que su intención es conformar un sector multipartidario al que le llama "Consenso 19".

El ex ministro de Economía también precisó que busca "ver cómo uno sale de la grieta y en ese sentido hay que tomar distancia de los dos extremos y juntar hacia un centro progresista la mayor cantidad de voluntades posibles".

"Estamos en una etapa de buscar consensos. Creo que hay una parte muy grande de la sociedad que siente que no está contenta con el pasado, que no está contenta con el presente y que hay que construir un futuro de manera distinta", analizó Lavagna, quien advirtió que el país lleva "muchos años con una economía estancada".

El ex funcionario afirmó que "nadie va a tener mayoría en las cámaras" para gobernar a partir de diciembre y señaló que "la idea es ver cómo se logra juntar voluntades con parte del justicialismo, parte del radicalismo, el socialismo, el GEN de Margarita Stolbizer, algunas agrupaciones provinciales, empresarios, sindicatos y alguna gente de la sociedad civil".

"La demanda está, claramente percibimos que existe, el tema es si somos capaces de conformar una oferta capaz de satisfacer esa demanda", agregó.

Para Lavagna, "la decisión" de ser candidato a Presidente, no es "personal" sino "del conjunto".

"Acá no hay nadie que vaya a tener todo el poder. En todo caso será un Gobierno de transición, al estilo de lo que fue (Patricio) Aylwin en Chile, de la Concertación chilena", agregó.

Respecto al jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, dijo que realizó un "gran trabajo" y que aspira a que forme parte de su sector de cara a las próximas elecciones.

Por otra parte, Lavagna contó que mantuvo hace ocho meses reuniones con el presidente Mauricio Macri pero que no tomó los consejos que le dio: "Fueron reuniones serias, tranquilas, pero bueno... El Presidente tiene el derecho a elegir el camino que considera necesario. Él fue electo y a él le corresponde elegir las opciones. A nosotros nos queda después el derecho de decir si estas opciones han sido buenas o no".