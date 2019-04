Anoche expulsaron al extécnico de Ginóbili

El veterano entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, quien tiene una gran relación con Emanuel Ginóbili tras su paso por la franquicia texana, fue expulsado anoche cuando apenas se jugaban 63 segundos en el cotejo que su equipo perdió con Denver Nuggest, por 113-85, en una nueva jornada de la NBA.

Fue la expulsión más rápida de Popovich en su extensa y triunfal carrera profesional, pero además sufrió la segunda expulsión en los tres últimos partidos que los Spurs han jugado.

Aparentemente, Popovich, de 70 años, se molestó contra el árbitro Mark Ayotte por una falta que no se marcó cometida por el ala-pivote Paul Millsap, de Denver.

De inmediato, Popovich pidió tiempo muerto mientras se dirigía de manera airada a Ayotte, a quien no le gustó la manera, el tono y el contenido del mensaje que le dejó el entrenador de los Spurs y lo mandó de inmediato a los vestuarios.

Al concluir el partido, en la rueda de prensa, cuando los periodistas le preguntaron a Popovich, qué había sucedido, se limitó a decir: "se lo tendrás que preguntar a los árbitros".

La jornada no fue nada buena para los Spurs al perder ante Denver por 28 puntos quedando octavo y en el último puesto de clasificación para los playoffs en la Conferencia Oeste.

De mantenerse en esa posición los Spurs jugarán la primera ronda contra los Golden State, actual bicampeón y puntero del Oeste, pero si sube al séptimo puesto, que ahora ocupan Oklahoma City, volverían a jugar ante los Nuggets.

En Denver el pivote serbio Nikola Jokic sumó un doble-doble de 20 puntos, 11 rebotes y nueve asistencias, mientras que para San Antonio el ala-pivote LaMarcus Aldridge y el escolta novato Lonnie Walker IV consiguieron 16 puntos cada uno.

+ Otros resultados: Portland Trail Blazers 116-Memphis Grizzlies 89, Detroit Pistons 89-Indiana Pacers 108, Orlando Magic 114-New York Knicks 100, Washington Wizards 114-Chicago Bulls 115, Atlanta Hawks 130-Philadelphia Sixerss 122.

Brooklyn Nets 105-Toronto Raptors 115, Miami Heat 102-Boston Celtics 112, New Orleans Pelicans 109-Charlotte Hornets 115, Dallas Mavericks 108-Minnesota Timberwolves 110, Phoenix Susn 97-Utah Jazz 118 y LA Clippers 103-Houston Rockest 135.

Hoy jugarán: Philadelphia Sixers-Milwaukee Bucks, Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers y LA Lakers-Golden State Warriors.

En el Este ya clasificaron Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Philadelphia Sixers, Boston Celtics e Indiana Pacers, mientras que en el Oeste ya están los ocho clasificados y son Golden State Warriors, Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, LA Clippers, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs.