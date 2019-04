Pablo Ale renueva sus expectativas en el Fiat Competizione

Pablo Ale es otro de los pilotos salteños que este fin de semana competirá en el Oscar Cabalén de Alta Gracia (4.333 metros de extensión). Para él será la primera fecha de la Fiat Comeptizione, categoría que ya conoce, que se presenta con incorporaciones y en la que arrastra buenos resultados.

El circuito cordobés le sienta bien al salteño, ya que allí fue segundo en la última fecha del 2018, ese resultado aumenta sus expectativas para este nuevo comienzo. “Mis expectativas son buenas, ya que terminé segundo en la última carrera del año pasado y abrimos en el mismo circuito. Los autos fueron trabajados en el verano con algunas pequeñas mejoras y lamentablemente no lo pude probar ahora por razones laborales. Cuando podía, que fue el mes pasado, estuvo cerrado el autódromo por mejoras”, contó el piloto a El Tribuno.

“La idea es empezar con las dos carreras de abril (Alta Gracia y General Roca) y ver los resultados que obtenemos para así ir viendo si hacemos todo el campeonato o no . Es un año difícil en lo económico para los argentinos y los salteños no escapamos a esa realidad , pero cuento con el auspicio de mis sponsors y amigos, que de una u otra forma están presentes”, contó Ale.

La Fiat Competizione tendrá a pilotos consolidados en la divisional y sumará a otros con la experiencia de haber participado en el exterior. Ayer completaron las pruebas comunitarias y hoy desarrollarán las clasificaciones (10.30 y 12.35) y la primera carrera (desde las 14.10, a 14 vueltas). La segunda final se programó para las 10.05 de mañana.