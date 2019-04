Fabio Giménez: “Es la última vida y hay que sacar la personalidad"

Se viene “la final” para Gimnasia y Tiro y el plantel mantiene el optimismo para quedarse en el Federal A.

El albo se medirá mañana, a las 15, con Juventud Antoniana en el estadio de Racing de Córdoba y será clave conseguir el triunfo para seguir con la ilusión de permanecer en la categoría.

Uno de los referentes del plantel, Fabio Giménez, comentó sus sensaciones tras aquel empate frente a San Martín de Formosa.

“Tenemos que mirar para adelante, aunque seguimos analizando y sigue dando bronca el resultado frente a San Martín, recriminando y diciendo que tendríamos que haberlo ganado. Si bien no sirve de nada mirar para atrás, tres veces vi el partido y, como en todo el torneo, cometemos dos errores y nos convierten, tuvimos oportunidades en el inicio del partido pero pagamos caros los errores. Lo positivo es que reaccionamos, salimos a buscar el resultado porque estabamos descendiendo”, sostuvo Giménez, quien además agregó: “Tuvimos la oportunidad de haberlo ganado, si jugábamos cinco minutos más sé que lo ganábamos”.

De todas maneras, Giménez ya se puso el chip para afrontar el encuentro que ya palpita frente al santo.

“Va a ser un partido duro, trabado, podemos ganarlo porque demostramos que tenemos nuestras armas, que tenemos una idea de juego. Si no cometemos errores sé que podemos quedarnos con el triunfo. Esto pasa todo por la cabeza también, sin dudas no es un partido más, es la última vida que tenemos y hay que sacar la personalidad de cada uno para afrontar esta clase de partidos. Olvidarse del momento, soltarse y jugar al fútbol. La única vida es ganar, nos estamos jugando muestro trabajo y nuestro prestigio”.

La cabeza de cada jugador en Gimnasia también jugará un rol fundamental para Fabio Giménez: “La confianza y la cabeza, tener la fuerza de levantarnos ese día con optimismo. Depende de nosotros, sabiendo que tenemos nuestras armas, sabemos que estos partidos se definen por detalles”.

Por último, el jugador también le dejó un mensaje al hincha que estará pendiente a la distancia de lo que ocurra mañana: “Desafortunadamente dejamos pasar muchas chances, lamentablemente lo estamos atravesando ahora pero a la gente le digo que confíe, nos estamos jugando la historia del club, el prestigio, vamos a salir a la cancha a ganar. Ojalá que le podamos dar una alegría de una vez por todas”.