Detuvieron a Samid y los memes no tardaron en aparecer

El empresario y dirigente peronista Alberto Samid, que estaba prófugo de la Justicia, fue detenido en Belice tras la emisión de una circular roja de Interpol. El "Rey de la carne", de 71 años, fue arrestado en San Pedro, una localidad del Cayo Ambergris, según conformó la ministra Patricia Bullrich.

Por supuesto, en las redes nadie tuvo miedo de que Samid les diga "usted tiene que arrepentirse de lo que dijo", por lo que los internautas empezaron a generar memes sobre el empresario agropecuario y frigorífico que tuvo una mediática pelea con Mauro Viale.

El jefe de Gabinete del ministerio, Gerardo Milman, explicó en TN que Samid "no estaba en ninguna provincia argentina", que "estaba solo al momento de ser detenido en Belice" y que "podría ser expulsado" de ese país.

Samid salió ilegalmente de la Argentina el pasado 24 de marzo y la Justicia ordenó su detención después de que faltara dos veces en un juicio en su contra por supuesta evasión impositiva y asociación ilícita.

