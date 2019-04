El Galpón logró salir ileso de Tucumán

Deportivo El Galpón logró dar un paso certero en el Jardín de la República y dejó la serie abierta, al igualar con Sportivo Guzmán cero a cero, en el partido de ida del play-off del Torneo Regional Amateur 2019.

El rojo galponeño tuvo un gran desempeño en Tucumán, no logró quedarse con la victoria, pero salió airoso y con la chance de definir en casa el próximo fin de semana el pase a la siguiente fase.

En líneas generales, el partido fue muy friccionado y con escasas situaciones de peligro.

En la primera mitad, la más clara para Guzmán la tuvo Nahuel Contreras, quien de cabeza hizo temblar el travesaño del arco defendido por Cristian Ruiz.

El equipo de Marcelo Rubino aguantó bien el cero y buscó ponerse en ventaja de contra, pero falló en los últimos metros.

En la segunda mitad, El Galpón generó situaciones, pero no logró concretar: a los 37’ Facundo Quiroga sacó un potente remate de larga distancia, el cual contuvo con gran destreza Nahuel Moyental, el “uno” local. Minutos más tarde, Germán Beltrán sorprendió de contra, quedó mano a mano con el arquero local, quien intervino con mucha seguridad, tapando el remate.

El cero estaba casi sentenciado y le quedaba muy bien al partido, porque ninguno fue ampliamente superior a su rival, pero sobre el final El Galpón estuvo muy cerca de llevarse la victoria. Álvaro Navarro, de contragolpe, no supo definir la última acción del partido. La serie quedó abierta.



El trapiche cayó en Jujuy

Deportivo Tabacal sufrió un duro traspié en Jujuy, al caer inesperadamente con La Viña por 2 a 1, en el play-off de ida de los octavos de final.

En el trapiche todavía no pueden digerir el resultado final, ya que se pusieron en ventaja a los 30’ de la primera mitad por medio de Ramón Juárez, pero en tiempo de descuento la fortuna no estuvo de su lado y Juan Pablo Meri, en contra, equiparó el resultado. En el inicio complemento (5’), La Viña sorprendió y Rodolfo Revollo marcó el gol de la victoria.

El resultado:



GUZMÁN 0 EL GALPÓN 0

N. Moyental C. Ruiz

W. Perea D. Coria

M. Barrionuevo A. Ferando

F. Barrera V. Mercado

A. Condorí F. Salinas

M. Soria S. Ortega

L. Scime H. López

I. Varela N. Lastero

M. Luna B. Peralta

N. Contreras A. Argañaraz

E. Lizárraga A. Navarro

DT: W. Concha DT: M. Rubino

Cambios, ST: inicio, G. Castillo por M. Soria (SG), 15’ A. Amaya por M. Luna (SG), 16’ F. Quiroga por N. Lastero (EG), 21’ G. Albornoz por L. Scime (SG) y 22’ G. Beltrán por Argañaraz (EG), 30’ F. Ares por B. Peralta (EG).

Jornada: Play-off, ida

Estadio: Humberto Rizza

Árbitro: Emilio Magua