La mirada sociológica de Alberto Klix en una muestra 

Nora Figueroa

El Tribuno

“De todo poco”, no es una muestra retrospectiva, sino una exposición que agrupa obras del artista salteño Alberto Klix, de todos los tiempos. Un paseo por cerca de 40 obras ofrece una mirada sociológica a la realidad.

“Yo no me meto en política, no me gusta. Hay quienes dicen que yo hago pintura social y no es así. Yo hago pintura sociológica, pinto sobre el tiempo y el lugar que me tocó vivir a mí y nada más”, dice contundente el artista y toma distancia de lo binario y partidario.

La muestra, que forma parte de las innumerables propuestas del 43° Abril Cultural, quedó inaugurada anoche en el primer piso del Museo de Arte Contemporáneo (Zuviría 90).

En una recorrida con el autor de las obras, El Tribuno capturó definiciones de una muestra que trae “De todo un poco”, no defrauda, satisface y observarla brinda “el placer de estar”, lo mismo que Klix siente al exponer en Salta.

Una sala destinada a la provincia, la imagen de la ciudad que lo vio nacer hace 75 años revela personajes anónimos pero que todos conocen, empezando por el propio Klix en un cuadro llamado “La Fiaca o el placer de estar”, con una figuración que expresa el apodo de “Fiaca” que se supo ganar hace muchos años. “Ese soy yo, pero no es un autorretrato”, aclara.

Muy de cerca asoman “los opas”, en distintas versiones como el de las compras o el graduado, y una solterona salteña de otrora con la mirada acusadora de una madre fuerte, o la risa de algún burlón, además del recuerdo de una carta guardada en el cajón, pero que no escapa a la vista rodeada de santos y velas y el “fantasma” de un príncipe azul dibujado en la pared. En cada pintura los detalles abundan, y cada uno tiene algo para decir o deja abierta la posibilidad a la libre interpretación del observador.



“Siempre hay que dejar un margen para que el espectador interprete la obra, sino no sirve... es patética... y así aparecen detalles que yo ni imaginé poner”, indicó Klix.

La claridad en el mensaje de sus obras, cargadas de sátira y de personajes caricaturescos llenos de expresión, responde al orden para su creación. “Cada obra comienza por un titulo. Para evitar bifurcarme, trato de permanecer, de quedarme en el tema lo más preciso posible. Primero elaboro dos o tres bocetos y plasmo la pintura”.

Personajes de siempre

La obra de Klix está atravesada por “protagonistas” que siempre aparecen diciendo algo, como “La bicicleta financiera”, “La Patria”, “El carnicero” o “Pedro Microcentro”, entre otros, pero la primera figura es, sin dudas, “María Dólar”.

“María Dólar es mi personaje principal, la traté por más de 50 años. Empezó y no se va nunca, sigue estando” señaló Klix quién además reveló que la inspiración de esa mujer que peina dólares en lugar de cabello y que se impone con un cuerpo exhuberante de puras curvas, es otro personaje de la historia de Salta, “La Rusa María”, una meretriz de fines de los 20 que aún es parte del imaginario colectivo y que los más grandes pudieron ver y conocer.

“María Dólar es la Rusa María de Salta, pero en el microcentro porteño es la madama de un cabaret que seduce”. En la muestra aparece con un “pájaro de mal agüero”, o como ventrílocua, “ella no habla nunca, hace hablar a los muñequitos”, y también como imponente seductora ante un hombrecito embelesado.

Esta exposición es más que una síntesis de la mirada mordaz del pintor salteño, ganador del Gran Premio de Honor del Salón Nacional de Artes Plásticas. Es solo un poco de toda la excelencia de Alberto Klix.