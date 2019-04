El fútbol de amputados busca la integración en el norte argentino

Con entusiasmo, mucho esfuerzo y ganas de superarse, se puede vencer a la adversidad. Y así es como lo demostraron los jugadores de Tucumán.

Los Leones fue creado en mayo del año pasado por el joven Hernán Córdoba, quien tras sufrir un accidente y ser amputado, decidió crear un equipo de fútbol adaptado en Tucumán.

Hernán, tenía 21 años, y jugaba en el seleccionado argentino. El equipo de fútbol adaptado, es el único del norte de la provincia. Y busca sumar nuevos integrantes de Salta y Jujuy, para conformar equipos del noroeste.

Lucas Sansó Juárez, oriundo de Antillas, sufrió un accidente el año pasado. Tras estar un mes en terapia intensiva, y dos semanas en coma, milagrosamente, se recuperó, y se integró al Fútbol Adaptado Tucumán Los Leones. Nunca antes había realizado deportes, pero es tal su destreza futbolística, que al poco tiempo de jugar, fue apodado como "la gacela del fútbol".

Lucas, minutos antes de empezar el partido, relató a El Tribuno, su experiencia, y su historia de superación.

"A los tres meses de haber salido del hospital, me contactaron por mi Facebook, luego consiguieron mi teléfono, llegué a Los Leones a través del fundador, Hernán Córdoba, quien ya no está con nosotros, pero sí en nuestros corazones".

"Hernán me insistía un montón para formar un equipo de fútbol adaptado, ya que allí no había, y él, jugaba en un equipo de Córdoba, hasta que un día, me logró convencer, y así empecé a ir a los entrenamientos, me gustó tanto que me atrapó, y hoy en día soy parte del equipo de fútbol adaptado", recordaba "la gacela".

El accidente

"Salí a festejar mi cumpleaños, y cuando regresaba, perdí el control de la moto, choqué con el guardraid y perdí mi pierna. Afortunadamente, pude recuperarme muy rápido".

"A pesar de que es muy complicado pasar por esto, y retomar la vida de vuelta, porque sentís que todo se acaba. Pero todo eso, si bien lo sufrí, después lo acepté, y me adapté rápido a los bastones y también a que la gente te mire de determinadas formas, pero yo digo que todo se puede, y los límites, se los pone uno mismo, no hay discapacidad ni nada que te pueda vencer cuando tenés la mente elevada", aseveró Lucas.

"Entreno tres veces a la semana, dos veces entrenamos la parte física, y una la parte táctica". Las prácticas son realizadas en club Lince, en Tucumán. Y los integrantes del equipo son del interior de Tucumán.

Aida Juárez, presidenta de la institución, expresó a El Tribuno que "Hernán comienza en el 2018 a buscar los chicos que hoy son parte del equipo, el antes entrenaba en Los Teros, de Córdoba, y luego lo convocaron de la selección argentina, y llegó a jugar en torneos sudamericanos".

"La convocatoria la hizo por Facebook, así se contactaron y fueron sumado gente, luego empezaron a entrenar. Hoy ya hay nueve jugadores, entre ellos dos arqueros", dijo la presidenta.

"Yo me sumé, primero colaborando en la parte administrativa y haciendo gestiones, tales como el traslado, y buscando la colaboración necesaria, ya que son muchos los gastos, en ese sentido, nos colaboran las municipalidades de Bella Vista y de San Miguel de Tucumán". "Los integrantes, son de distinta edades y lugares, tales como, Bella Vista, Famaillá, Alderete, Tafí Viejo, Granero, y de la capital tucumana", señaló Juárez.

También, destacó la colaboración del hospital Avellaneda, por haberse sumado prestando sus servicios para la rehabilitación. "Por primera vez, va a participar Tucumán en la liga nacional, en mayo tenemos la primera fecha como locales, y el evento será realizado en Bella Vista. Luego viajamos a Entre Ríos, y en septiembre, tenemos otro encuentro, que completa el torneo después jugará un torneo relámpago y posteriormente hay un evento nacional, con toda una programación que hace la Federación Argentina de Futbolistas Amputados", expresó Juárez.

La presidenta destacó que el equipo es el único en el noroeste. "Nosotros llegamos acá a Antillas, por invitación del concejal Mario Guerra y porque uno de los chicos es de esta localidad. Participamos en distintos eventos, hacemos partidos combinados, necesitamos difusión y que se sigan sumando. Estamos para difundir esto y que comience a crecer en to da la región con más equipos. Esto ayuda a los chicos a recuperarse cuando tienen algún accidente o a los que hayan nacido con alguna malformación congénita, es una opción para hacer deporte”.

El director técnico

Matías Subelza destacó que comenzó en el equipo de Los Leones como utilero, y en enero pasado comenzó a trabajar como entrenador.

“Me encanta el fútbol y estoy agradecido a Hernán Córdoba y a los muchachos que me dieron esta posibilidad”, señaló Subelza.

“Esto es vincular la discapacidad con el fútbol. Otra de mis pasiones es la terapia ocupacional, por eso tengo interés en esta actividad, es una mezcla de sensaciones hermosas que se complementaron. Estos chicos tienen historias muy duras, pero tienen mucha resiliencia para afrontar las adversidades. Deportivamente aprendí mucho de ellos, había muchachos que no habían jugado nunca en su vida. Les amputaron una pierna y tuvieron que aprender de cero, como un niño, para tener técnica, potencia y entrenamiento”, expresó el entrenador.

Dijo que los integrantes del equipo tienen una rutina semanal y hábitos saludables. “Lo hacen de corazón y porque les gusta el deporte, porque ninguno cobra, esto es lo que hizo Hernán, que comenzó a llamar a cada uno de los jugadores que se interesaron por el proyecto”.

“El fútbol de amputados es de un arquero que tiene que ser amputado de un miembro superior y seis jugadores en la cancha que tienen que ser amputados de miembros inferiores. La única excepción para jugar con prótesis es que le falten las dos piernas. Se juega a dos tiempos de 25 minutos y un descanso de diez minutos”, detalló.

Cabe destacar que en el partido amistoso también participaron doce adolescentes egresados del Cuerpo Infantil Policial (CIP), ahora pertenecientes al Centro de Adolescentes Comunitarios (CAC), denominado Virgen de la Montaña, dependiente de la comisaría 31.

El proyecto, hoy una realidad

El proyecto inicial, que pudo hacer realidad Hernán Córdoba, señala que “existe consenso en que la actividad física y el deporte son, al día de hoy, un componente fundamental de la calidad de vida de las sociedades modernas. Sin embargo, no toda la población accede en condiciones de igualdad a este derecho. Las personas con discapacidad tienen problemas reales de acceso y de seguimiento a una práctica de actividad físico-deportiva saludable. La inclusión de personas con discapacidad es un eje vertebrador prioritario de la política social tanto en nuestro país como en nuestra provincia”.

Mediante el establecimiento de estrategias inclusivas que acentúen la convivencia de una sociedad diversa y heterogénea, que se nutre y crece a partir de las aportaciones diferentes de sus miembros y que utilizan el deporte como reflejo de sí misma y como herramienta de inclusión.

En el año 2007 se creó el International Disability Sport Working Group (Grupo de Trabajo Internacional de Discapacidad en el Deporte), entre cuyas funciones está promover el avance de los derechos humanos para personas con discapacidad en relación con el deporte en todos los países, apoyando la investigación y los programas deportivos para personas con discapacidad.

El deporte inclusivo tiene importancia en el desarrollo de las sociedades modernas.

Los Leones

El fútbol de amputados es la variante practicada por las personas que han perdido al menos una extremidad, ya sea un brazo o una pierna. Si bien su principio es el mismo, el equipo que anota el mayor número de goles resulta ganador; tiene diferencias significativas que lo hacen más accesible para ser jugado utilizando un par de bastones canadienses.

El equipo se formo en mayo de 2018 con el objetivo de hacer del fútbol un medio para socializar, conocer el deporte y dar una mejor calidad de vida a los jugadores, consolidarse a nivel provincial y lograr la participación a nivel nacional.

El principal objetivo de Los Leones es incorporar a personas de diferentes edades con la finalidad de formar posibles jugadores capaces de integrar un plantel que se encuentre en condiciones de competir a nivel nacional para llegar a representar a la provincia de Tucumán en esta disciplina.