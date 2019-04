Huracán volvió a ganar y logró clasificar a la Sudamericana

Huracán regresó a la victoria al derrotar a Atlético Tucumán por 2 a 0 y horas después logró el último boleto a la Copa Sudamericana gracias a la derrota de Talleres de Córdoba y al descenso de Tigre.

El delantero Andrés Chávez abrió el marcador a los 18 minutos del segundo tiempo y el atacante Lucas Barrios consiguió a los 40 la segunda conquista para el elenco de Parque de los Patricios.



Al globo (35 puntos) se le dieron las dos situaciones que necesitaba para olvidar el mal segundo semestre que realizó con Antonio Mohamed como DT y clasificar nuevamente a una competencia internacional, mientras juega la actual Copa Libertadores.

En ese sentido, Talleres de Córdoba (33 unidades) perdió 2 a 1 ante San Martín de San Juan y como Tigre (36) descendió a Primera B Nacional, pese a ganarle a River 3-2 y superar la línea del equipo de Parque Patricios, se quedó sin la chance de jugar este torneo internacional -al bajar de categoría no puede participar-.

Pero la otra novedad, y más próxima, es la del cruce frente a su eterno rival San Lorenzo por la primera rueda de la Copa de la Superliga, que será una serie ida y vuelta, que se definirá en Parque de los Patricios, y donde contarán los goles de visitante como criterio de desempate.

La siguiente

Huracán: Antony Silva; Christian Chimino, Federico Mancinelli, Saúl Salcedo, Pablo Álvarez; Israel Damonte, Iván Rossi, Walter Pérez; Lucas Gamba, Andrés Chávez y Norberto Briasco. DT: Antonio Mohamed.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; José San Román, Jonathan Cabral, Andrés Lamas, Mathías Abero; David Barbona, Juan Mercier, Rodrigo Aliendro, Gervasio Núñez; Leandro Díaz y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski.

Goles: ST: 18m, Andrés Chávez (H) y 40m, Lucas Barrios (H).

Cambios: ST: 9m, Ricardo Noir por G. Núñez (AT); 17m, Andrés Roa por Briasco (H); 25m, Juan Cruz Kaprof por Mercier (AT); 28m, Carlos Auzqui por Gamba (H); 33m, Claudio Pombo por Barbona (AT) y 37m, Lucas Barrios por A. Chávez (H).

Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Huracán).

Árbitro: Darío Herrera.