Medrán: “El equipo trabajó y lo doblegó”

El cuervo de Ezequiel Medrán cotizó en alza en Jujuy tras la categórica victoria frente a Cuyaya (3 a 0). La producción del equipo dejó mas que conforme a su técnico, quien con orgullo destacó: “Se hizo un buen partido, en el primer tiempo hicimos el desgaste. El equipo estuvo a la altura, trabajó y lo doblegó, llegamos al gol y marcamos la diferencia, después cuidamos el resultado y apostamos a la contra”.

El cuervo bajó los decibeles en la segunda mitad, no logró mantener la intensidad y le permitió crecer a su rival. “La cancha estaba dura y se sintió el calor. Apostamos a la contra y no pudimos terminar de definirlo”, analizó Medrán.

Central Note fue merecedor de la victoria y la hará pesar en la revancha: “Sacamos una buena diferencia, la llave no está cerrada, cada partido demuestra que si te relajas te pueden complicar. No nos podemos dar ese lujo”, concluyó el DT cuervo.