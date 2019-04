Bagayeros protestan frente al Municipio y amenazan con corte de ruta total

Un gran número de bagayeros que no acepta el ofrecimiento del gobierno, se convocó hoy en la plaza Pizarro de la ciudad de Orán para ver los pasos a seguir con el reclamo, mientras Gendarmería todavía custodia la ruta nacional 50.

Luego de que el viernes voceros de trabajadores de frontera firmaran un acuerdo con el juez federal de Tartagal Martínez Frugoni, en el que el gobierno nacional ratificó la implementación del nuevo régimen de importaciones y otorgaba una prórroga hasta fin mes para cumplimentar los requisitos, Aduana no reconoció el arreglo, lo que agravó aún más la situación.

"Todos estamos desesperados, queremos que autoridades se acerquen", expresó una bagayera. “Decidimos venir a manifestarnos frente al municipio porque el intendente Marcelo Lara Gros firmó el convenio sabiendo de antemano que nosotros no lo podemos cumplir. Todas las autoridades saben que es inviable este nuevo régimen, sentimos que nos estafaron. Nosotros no queremos que nos capaciten ahora, queremos que nos den trabajo. Ya no somos bagayeros ahora somos desocupados, queremos trabajo genuino, queremos que los gobernantes se hagan cargo de nosotros. No queremos planes, no queremos bolsones, no queremos colchones, no queremos la dádiva de nadie", afirmó Elena.

“Queremos que nos resuelvan el problema, queremos trabajar, las autoridades locales estuvieron en la reunión, pero no dan respuestas concretas y directas”. A las reuniones establecidas en Aguas Blancas y y en Orán para mañana también a las 18 en Orán con los concejales de ambos municipios pero no fueron invitados los trabajadores de frontera.

Difundieron nueva propuesta

Desde el municipio anunciaron que bagayeros serán capacitados sobre el nuevo régimen de microimportaciones. Durante la próxima semana, autoridades de Nación llegarían a Orán para capacitar al grupo denominado bagayeros o pasadores del área de frontera, sobre los alcances, requisitos y modo de adherirse al Nuevo Régimen Simplificado de Importación, el cual empezará a regir desde el 01 de Mayo 2019, de acuerdo a lo acordado con la justicia federal.

En principio, los bagayeros pueden seguir importando mercadería del vecino país pero no se podrá utilizar pasos alternativos e ilegales como ‘gomones‘ ni ‘desvío por el 28‘. Y según se acordó en la Reunión mantenida con el juez federal la semana pasada, desde el 1 de Mayo solo les darán 20 días más para inscribirse como importadores legales. Durante las semanas anteriores a esa fecha se concretaría la capacitación solicitada por los propios trabajadores de frontera.