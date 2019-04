Yapura, una salteña que brilla en el mundo

Fernanda Yapura no es una deportista mediática. De hecho poco se conoce sobre los logros que consiguió la ciclista de 20 años en su tercera temporada en Europa, donde está radicada. De su Rosario de Lerma natal viajó sin escalas a Aigle, Suiza y representa al Centro Mundial de Ciclismo (CMC).

Desde que llegó al Viejo Continente no dejó de cosechar logros y la semana pasada se subió a lo más alto del podio en el Grand Prix de la Courtine, en Suiza. El fin de semana partió rumbo al sudeste asiático y ya está cumpliendo con el Tour de Tailandia, que consta de tres etapas.

Desde el país de las playas paradisíacas Yapura dialogó con El Tribuno sobre su presente y se mostró feliz por los logros realizados.

“El domingo 31 de marzo competí en el ‘Grand Prix de la Courtine’ en Suiza, donde gané”.

La salteña dio detalles de su triunfo: “Fue un circuito de 12 kilómetros con final en subida de 2,5 kilómetros. Dimos ocho vueltas y en la sexta vuelta ataqué y me fui junto a dos de mis compañeras del mismo equipo y otras cuatro chicas más. Sacamos una diferencia de minutos y luego faltando una vuelta decidí atacar de nuevo en plena subida y ahí logré irme sola, obteniendo la victoria”.

Tras la premiación, Yapura tuvo que dar rápidamente vuelta de página, ya que debía empacar para trasladarse a Tailandia.

Antes, en sus redes sociales compartió la intensa nevada y las bajas temperaturas en su nuevo lugar de residencia.

“Este Tour de Tailandia cuenta con tres etapas y todas son planas, por lo cual trataremos de ganar en el sprinter con mi equipo”, cerró la ciclista del Valle de Lerma.

La competencia se lleva a cabo en Chiang Mai, una ciudad del norte montañoso de Tailandia.