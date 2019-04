Licha López, de Racing a la Selección

El entrenador de la Selección argentina Sub 20, Fernando Batista, reveló este lunes que el delantero Lisandro López, capitán y emblema del campeón de la Superliga Racing, es uno de los nombres que planea convocar para reforzar al equipo juvenil que tiene previsto competir en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, en julio próximo.

"Tenemos una idea de los mayores que utilizaremos en los Juegos Panamericanos. Pueden ir tres, pero tenemos varias opciones", explicó Batista respecto de la reglamentación que al igual que en los Juegos Olímpicos, permite reforzar el plantel integrado por jugadores Sub 23.

En ese sentido, en declaraciones al programa "Cómo te va?" de Radio Rivadavia, admitió que Lisandro López, goleador de la última Superliga que consagró a Racing, es uno de los apuntados.

"Cuando venga Lionel Scaloni (entrenador de la Mayor) queremos hablar con él. Yo tengo la idea de diez jugadores mayores, porque después cuando llega la fecha no sabés que puede pasar, por eso hago una lista y a partir de eso ver quien puede ir", explicó.

Y, enseguida, blanqueó: "Lisandro López es uno de los nombres que puede estar para los Juegos Panamericanos. Me encantaría que pueda estar. Sería el mismo papel que tiene Leo Ponzio en River".

López, de 36 años, jugó siete partidos con la Selección argentina entre 2005 y 2009, cuando tuvo una actuación muy resonante en el Porto de Portugal.

Fueron todos amistosos y convirtió un gol, en el último de ellos, frente a Rusia en Moscú, en el triunfo albiceleste por 3 a 2, cuando ya era dirigido por Diego Armando Maradona.

Hasta el momento, además de Argentina y el anfitrión Perú, están clasificados Ecuador, Uruguay, Estados Unidos, Jamaica y Panamá, mientras que queda una plaza para Concacaf, que se definirá en abril, para el torneo que se celebrará en el remodelado estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.