Brille para ti la luz que no tiene fin

El dolor y la incomprensión fueron los pilares de una jornada negra para Embarcación.

Los jóvenes del norte salteño saturaron ayer las redes sociales con distintos mensajes. Muchos de ellos dedicaron palabras generosas a quien consideran una mártir de los sufrimientos casi inhumanos de la juventud adolescente de la frontera norte.

La frase "brille para ti la luz que no tiene fin", la más utilizada y preferida por los usuarios de las redes, terminó siendo más que un anhelo póstumo una metáfora del dolor de cientos de adolescentes que transcurren sus días en la más absoluta oscuridad.

Fueron cientos los mensajes que se viralizaron en cada publicación en relación con la muerte de la joven de 18 años.

Las redes dijeron ayer mucho más que todas las conjeturas investigativas que tomaron estado público.

Todo está resumido en un sentimiento de impotencia y justicia que se vio plasmado en la interacción de miles de usuarios, la mayoría pertenecientes a uno de los grupos más vulnerados de la sociedad norteña: la juventud.

Al parecer, la luz que no tiene fin es el anhelo de aquellos que entienden que no debe primar la oscuridad de la muerte sino que debe ser el faro que guíe a la jóvenes hacia un destino más justo, con oportunidades que no pertenezcan al reino cotidiano de las mentiras.