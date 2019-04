Sáenz acusó al Gobierno de "pedir" apoyo de intendentes a la candidatura de Yarade a cambio de fondos

Tras el duro cruce, el jefe de Gabinete negó que impulse una solicitada con adhesiones de mandatarios municipales. "No sé a que se refiere", le respondió.

Esta mañana, en una dura acusación, el intendente de Salta Gustavo Sáenz acusó a "segundas o terceras líneas" del gobierno de la Provincia de impulsar una solicitada para que intendentes adhieran a las candidaturas a presidente de Juan Manuel Urtubey y a gobernador del jefe de Gabinete, Fernando Yarade a cambio de la entrega de fondos.

En su programa de radio, Sáenz criticó que desde la Provincia, se está “pidiendo” a los intendentes firmar una solicitada a cambio de ayuda para los municipios por lo que habló del regreso de la práctica "látigo y chequera". "Por un lado te doy para obras y si no firmás no te doy un peso", denunció. Sin embargo, negó que la iniciativa sea del mismo Urtubey sino que son prácticas de una "vieja política". "Es una política de la extorsión, del apriete, a la que no estábamos acostumbrados porque el Gobernador en estos 12 años se ocupó de descentralizar los fondos", remarcó Sáenz.

Sobre la acción, Sáenz opinó: "No sé si es bueno y no sé tampoco si es legítimo pero el apoyo de la gente debe ganarse en las urnas".

"Una pérdida de tiempo"

Ante el revuelo ocasionado por las declaraciones de Sáenz, el jefe de Gabinete Fernando Yarade negó que solicite a intendentes firmar una solicitada en la cual le expresan el apoyo a su candidatura a gobernador a cambio de fondos para los municipios. "No sé a qué se refiere" dijo a Radio Salta, aunque admitió que trabaja con “muchos intendentes en una propuesta que tienda al desarrollo económico”.

"Le pedí a cada intendente que trabaje fuertemente intentando construir un proyecto que permita asignar los recursos en el próximo tiempo, tendiente a que cada municipio pueda desarrollarse de acuerdo a la potencialidad de cada uno", agregó.

En esa línea, se refirió a la implementación del fondo compensador provincial, con el que se brinda ayuda económica a los municipios.