"Queremos la Copa de la Superliga y la clasificación a la Libertadores"

El mediocampista de Independiente Pablo Pérez aseguró este martes que el objetivo del equipo “es ganar la Copa de la Superliga” para clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Empezamos a agarrar ritmo y terminamos bien. El objetivo es ganar la Copa de la Superliga. Queremos el título y la clasificación a la Libertadores”, manifestó Pérez en la conferencia de prensa que brindó en el predio de Villa Domínico.

El volante, autor de un gol en la victoria del pasado domingo ante Rosario Central por 2 a 1, como visitante, por la última fecha de la Superliga aseguró que el objetivo del equipo para lo que queda del semestre es conquistar el torneo que comenzará el próximo viernes.

El rojo debutará el domingo ante Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona y luego lo recibirá en el Libertadores de América.

“Mi objetivo principal es conseguir algo con esta camiseta. Quiero que este grupo se lleve un título más”, agregó el exmediocampista de Boca Juniors que en enero firmó un contrato por dos años y medio con el club de Avellaneda.

“El cariño de la gente me pone contento. Le agradezco al hincha porque nos motiva”, expresó el rosarino, de 33 años, que fue uno de los puntales de la racha de cinco triunfos en los últimos seis partidos que lleva el equipo de Ariel Holan.

“Al principio no me sentía bien, me quería poner bien físicamente y por eso el entrenador me sacaba. Me costó, pero ahora estoy cómodo y tranquilo”, indicó sobre su adaptación al plantel.

Independiente visitará a Argentinos Juniors el domingo a las 20 con el arbitraje de Mauro Vigliano.