Fixture del Rugby Championship con Salta como sede

Tal como anticipó El Tribuno el pasado 9 de marzo, Los Pumas jugarán en Salta la tercera fecha del Rugby Championship frente a Sudáfrica en el estadio Padre Ernesto Martearena. El encuentro contra los Springboks se iniciará a las 16.40.

La Sanzaar, entidad que nuclea a las uniones de Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, dio a conocer ayer el fixture del torneo, reducido a causa del Mundial de rugby que se jugará desde septiembre en Japón.

El seleccionado argentino de rugby debutará el 20 de julio fente a Nueva Zelanda en cancha de Vélez, a partir de las 19.40; ese mismo día jugarán Sudáfrica vs. Australia en Johannesburgo. La segunda fecha será el 27 de julio con Los Pumas visitando a Australia en Brisbane, desde las 7, mientras que Nueva Zelanda recibirá Sudáfrica en Wellington. Salta será sede de Argentina vs. Sudáfrica en la fecha tres (10 de agosto) y Australia será local frente a los All Blacks en Perth.