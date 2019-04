Licha López se bajó de la Selección

El delantero de Racing Lisandro López no será parte de la Selección argentina que estará en los Juegos Panamericanos de Lima, según indicó ayer el entrenador Fernando Batista.

El Bocha reconoció que el goleador de la academia, quien marcó 17 tantos en la Superliga, “está pensando en su club y en hacer una buena pretemporada”.

“De su parte me agradeció infinitamente, pero el Licha creo que va a priorizar lo que se le viene a Racing”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Al igual que en los Juegos Olímpicos, en esta competencia, que se realizará en julio se permiten reforzar los planteles con tres futbolistas mayores de 23 años.

“Cuando venga Lionel Scaloni (entrenador de la mayor) queremos hablar con él. Yo tengo la idea de llamar a diez jugadores mayores, porque después cuando llega la fecha no sabés qué puede pasar, por eso hago una lista y a partir de eso ver quién puede ir”, explicó Batista, quien también blanqueó que le interesa contar con Leo Ponzio, quien todavía no se expidió al respecto.

El volante de River, de 37 años, jugó algunos amistosos con la Selección mayor, tres partidos oficiales por Eliminatorias, un Sudamericano Sub-17 y el Mundial Sub-20 de 2001, que ganó Argentina de local.

Hasta el momento, además de Argentina y el anfitrión Perú, están clasificados Ecuador, Uruguay, EEUU, Jamaica y Panamá, mientras que queda una plaza para Concacaf, que se definirá en abril.