Una joven británica busca novio y ofrece pagarle 3 millones por año

Jane Park, de 23 años de edad, se transformó en una mujer millonaria, cuando a la edad de 17 ganó una fortuna a través de una agencia de lotería británica.

La mujer hizo públicas sus intenciones de comprar un novio, como si se tratara de una transacción, y también reveló cual sería la cifra que percibirá el joven a fortunado, que alcanzaría las 60 mil libras esterlinas anuales (3 millones y medio de pesos).

La joven escocesa confesó que le resulta complicado establecer una relación seria con los hombres, ya que según afirma: "Se acercan a mi por mi dinero, hace años que no notó un intención genuina de comenzar una relación".

