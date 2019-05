En Juventud no descartan pedir el concurso de acreedores

La convocatoria a socios que realizó el martes por la noche la comisión directiva de Juventud Antoniana, que encabeza Gustavo Klix, fue para hacer conocer las actividades que se vienen desarrollando en club de la Lerma, en las que están involucradas diferentes subcomisiones. La exposición contó con un número importante de público en la que se trataron temas trascendente del estado financiero de la institución.

El presidente Gustavo Klix habló con El Tribuno y sin mediar palabras se refirió a cómo se trabaja cuando no hay números exactos sobre deudas. “Indudablemente hay muchas cosas que fueron desprolijas desde hace tiempo. Es más difícil trabajar del conocimiento real de lo que marcan los números, que no es más ni menos que la realidad no solo en Juventud, sino en cualquier empresa, en cualquier hogar, cualquier negocio; igualmente nosotros trabajamos con el estudio del doctor Gallo Puló, que ha designado a tres personas, tres contadores para tratar de recopilar, la mayor información. Eso sí, sin hacer de policía, sin investigar, ni juzgar a nadie. Simplemente atenernos a los que nos corresponde y que tiene que ver con el compromiso que asumimos en Juventud, siendo lo más claro”, explicó.

Siguiendo con el tema el dirigente, agregó: “De ahí nos hubiese encantado tener números más reales, hay cosas que todavía no las tenemos pero que sin embargo estamos trabajando en recopilar toda esa información con el único objetivo de poder aclarar todo y ver, emprolijar para que eso nos permita trabajar con mayor tranquilidad de cara al futuro”.

Con respecto a generar recursos para hacer frente a los juicios, deudas impagas, sobre el papel que cumple la parte contable de la institución, Klix sostuvo que “mira más que conseguir los recursos lo que se está haciendo, de alguna manera, es recibir todo tipo de embargo, juicio, demanda. Todo lo que vaya ingresando y de ahí haremos una radiografía real tanto de lo económico, de lo legal y lo jurídico para ver por donde empezamos a tratar de dar algún tipo de solución. Indudablemente, hoy no podemos hablar de un planes de pago o de cuanto vamos a afrontar porque primero que no tenemos recursos, esa es la triste realidad. Estamos en la generación constante de ver, de multiplicar todos los sentidos para tratar de generar esos recursos que nos permitan empezar a acomodar eso. Nos va a llevar tiempo, nos va a llevar esfuerzos de muchísimo sectores porque solamente con las buenas intenciones no podemos. Pero antes de hablar, te reitero, si cómo se va a pagar, primeramente también hay una deuda importante con AFIP que data de 12 o 15 años atrás. Son demasiadas situaciones críticas en cuanto a lo económico pero vamos a seguir en la línea de la prudencia, de no sentarnos con ningún sector a prometer absolutamente nada, hasta que no veamos primero, cuanto es lo que de debe fehacientemente, de que manera lo podemos afrontar y en que plazo también”.

Ante tamaño compromiso financiero se le consultó a Gustavo Klix, de un llamado a un concurso de acreedores, a lo que respondió: “Mirá, la verdad y lo repito siempre, la salida más fácil y nos resolvería mucho problemas. Yo con mi forma de ser, de la forma en que fui criado y afronto la vida, la idea es aguantar hasta las últimas consecuencias y tratar de buscar una solución justa para todas la partes. Ahora viendo que la realidad nos supera al Juventud Antoniana en cuanto a la cantidad, poniendo en la balanza el debe y el haber y vemos que va a ser de imposible cumplimiento, seguramente la vamos empezar analizar porque sino después la consecuencias económica para el club pueden ser muchos más grave. Hay que ser muy cauto, muy prudente y muy serio para pensar en alguna solución de este tipo. No la descarto, pero hoy te reitero con toda la comisión estamos viendo lo posible para hacernos cargo de lo que esté a nuestro alcance y dar una solución justa”, cerró