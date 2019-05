Casa Blanca baja el tono sobre intervención militar en Venezuela

“Si los estadounidenses fueran a proponer una intervención militar, yo la aceptaría, probablemente”, dijo Guaidó en una entrevista con el diario italiano La Stampa. Sin embargo, la Casa Blanca parece no estar en la misma página.

El secretario interino de la Casa Blanca Mick Mulvaney retiró su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, y dijo, en una entrevista con CBS, que el gobierno de Estados Unidos no dará pasos para ponerlo en el poder.

“No creo que vayamos a tomar una acción afirmativa para hacer que él se vuelva el líder. Vamos a seguir apoyándolo. ¿Esto está avanzando más lento de lo que algunas personas creen que debería? Quizá, pero eso no significa de ningún modo que las cosas se hayan terminado allá”.

Como lo reportaron Kaitlan Collins y Kevin Liptak de CNN la semana pasada, Trump ha pedido cautela en Venezuela entre sus asesores y ha expresado su frustración por el hecho de que algunos de ellos, incluido el asesor de Seguridad Nacional John Bolton, estén incitando más abiertamente a la opción de la intervención militar. Trump les dijo a los reporteros el jueves que “en realidad modera” a Bolton, y agregó que tiene otras personas “más amables” y, en última instancia, él es el que toma las decisiones.

Fuente: CNN