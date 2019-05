Duelo salteño en la primera fecha del Regional

Esta noche entrarán en acción en el Regional de Clubes del NOA los clubes salteños en un duelo entre ambos. Independiente y Villa 20 de Febrero se enfrentarán en cancha del rojo a partir de las 22 en partido valido por la zona B que anoche se puso en marcha con el compromiso que jugaron Atlético Gorriti y La Mendieta en Jujuy.

La zona B tiene solo a estos cuatro clubes, mientras que la A cuenta con seis equipos, cinco de Tucumán y uno de Santiago del Estero. Todos jugarán por ascender al Torneo Federal organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol

El rojo y la villa son dos equipos que tradicionalmente hacen su apuesta en el Regional buscando jugar en una categoría superior. Independiente será dirigido por Pablo Crausaz, un histórico del club, mientras que 20 de Febrero tendrá a Pablo Olivera como entrenador. El valor de la entrada será de $70.

Además del partido disputado en Jujuy, anoche jugaron San Jorge frente a Deportivo Aguilares, ambos de Tucumán. Al choque entre salteños de esta noche se sumarán el juego entre Central Córdoba y Juventud Unida de Quimilí, mientras que mañana completarán Jorge Newbery y Estudiantes.

En la fase regular se jugará un total de diez partidos por zona; para la segunda instancia se establecerá una tabla general del 1 al 10, donde quienes terminen en noveno y décimo puesto concluirán su participación. Los clasificados del 1º al 8º puesto se enfrentarán en serie al mejor de tres partidos (1º vs. 8º, 2º vs. 7º, 3º vs. 6º y 4º vs. 5º). Los equipos ganadores de cada serie disputarán el cuadrangular final y el club campeón tendrá el derecho de jugar el Federal.