Racing visita a Tigre en el inicio de los cuartos de final

Racing, con ausencia de cuatro titulares en su formación inicial, visitará a Tigre, que descendió pese al insospechado buen rendimiento que alcanzó con la llegada del entrenador Néstor Gorosito, en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de la Superliga que comenzará a las 17.45 y será televisado por TNT Sports.

Nuevamente jugarán Tigre y Racing en Victoria como sucedió 40 días pero las aspiraciones de ambos son diferentes.

En aquella ocasión el equipo de Eduardo Coudet ganó la Superliga al igualar 1 a 1, mientras que Tigre quedó al borde de perder la categoría, hecho que se produjo una semana después pese a vencer a River en el Monumental por 3 a 2.

La revancha se desarrollará el martes próximo en el Cilindro de Avellaneda, desde las 19 y el vencedor de esta llave tendrá como adversario en semifinales al triunfador de Atlético Tucumán-River Plate.

En ese oportunidad el morbo estuvo a la orden del día, las urgencia de los dos, una vuelta olímpica que no se dio, por respeto al rival, un descenso que ya asomaba como inevitable, ingredientes que le dieron a esa jornada un dramático toque.

Este sábado la expectativa pasará por lograr un buen resultado para quedar bien posicionado para el desquite con presiones menores, porque Racing todavía sufre el mareo por los festejos del título y llega golpeado por una extensa lista de lesionados que han mermado la capacidad del equipo.

Racing eliminó a Estudiantes, luego igualar los dos partidos haciendo valer el gol de visitante, pero no está jugando bien y apenas le ganó a Belgrano en los pasados seis encuentros de los cuales empató cinco.

Coudet, que todo parece indicar que seguirá en el club de Avellaneda, tendrá a la figura del equipo Lisandro López entre los suplentes tras superar una lesión muscular, pero no estarán Leonardo Sigali, Eugenio Mena, Marcelo Díaz y Andrés Ríos, todos lesionados.

Tigre accede a esta eliminatoria con el descenso consumado, pero con Gorosito se ha transformado en un equipo que apuesta a la ofensiva y que desarrolla un juego atractivo, totalizando desde la llegada del DT seis triunfos, dos empates y un revés. alcanzando un 74 por ciento de efectividad.

Pasó de fase al eliminar a Unión, tras caer en Victoria por 1-2 y ganar en terreno "Tatengue" por 3-1, con la calidad de Walter Montillo y los goles de Federico González como máxima expresión.

Probables formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Gerardo Alcoba, Ignacio Canuto y Cristian Colazo; Diego Morales, Jorge Ortíz, Lucas Menossi y Walter Montillo;

Federico González, Lucas Janson. DT: Néstor Raúl Gorosito.

Racing: Gabriel Arias, Renzo Saravia, Alejandro Donatti, Lucas Orbán y Soto; Nery Domínguez; Augusto Solari, Matías Zaracho y Guillermo Fernández; Jonatan Cristaldo y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Cancha: Tigre - Árbitro: Andrés Merlos - Hora: 17.45 - TV: TNT Sports